ارومیه باید از عنوان پایتخت والیبال ایران دفاع کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح شنبه با حضور در سالن تمرینات تیم والیبال ارومیه در ورزشگاه شش هزار نفری الغدیر در جریان دیدار با کادر فنی و بازیکنان این تیم، ضمن ابراز خرسندی از تشکیل تیم قدرتمند والیبال ارومیه و حضور بازیکنان ملی پوش بومی در این تیم، افزود: عوامل فنی و اعضای تیم باید برای کسب پیروزیهای مداوم این تیم در بازیهای سوپر لیگ والیبال کشور مقتدرانه تلاش کنند.

وی با اشاره به علاقمندی مردم آذربایجان غربی بویژه شهر ارومیه به رشته والیبال، بیان داشت: قشر های مختلف مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان علاقمند به والیبال مسابقات این تیم را پیگیری کرده که امیدواریم حضور قدرتمند تیم والیبال ارومیه در مسابقات سوپر لیگ والیبال کشور، زمینه ایجاد شادابی و نشاط را در جامعه فراهم کند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین حمایت های همه جانبه از بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال ارومیه را در افزایش روحیه آنها موثر دانست و خواستار حضور مردم برای تشویق تیم در مسابقات سوپر لیگ والیبال کشور شد.

جلال زاده همچنین بر لزوم تقویت تیم های پایه در استان جهت تربیت ورزشکاران توانمند برای تیم های والیبال استان طی سالهای آینده تاکید کرد.

مدیر کل تربت بدنی آذربایجان غربی نیز در جریان این دیدار با اشاره به حضور قدرتمند تیم والیبال ارومیه در مسابقات لیگ برتر والیبال کشور گفت: با حمایت مسئولان استانی بار دیگر تیم والیبال ارومیه با جذب بازیکنان قدرتمند بومی خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در کشور مطرح کرده است.

علی ملا احمدی همچنین با اشاره به حضور موفق ورزشکاران استان در کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات آسیایی گوانگجو افزود: در این دوره از مسابقات آسیایی 18 بازیکن و چهار مربی و کادر فنی از استان حضور داشته که در تاریخ ورزش استان بی سابقه بود.

وی حاصل حضور ورزشکاران استان در مسابقات آسیایی گوانگجو را کسب یک مدال طلا، دو نقره و چند مقام چهارمی عنوان کرد و اظهار داشت: آذربایجان غربی در کسب مدال های رنگین مسابقات آسیایی، جزو 10 استان مدال آور کشور قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: ورزشکاران جانباز و معلول استان که در بازیهای پارالمپیک آسیایی حضور دارند دو مدال طلا و یک مدال نقره برای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران کسب کرده که این نتیجه نیز در تاریخ ورزش آذربایجان غربی بی سابقه بوده است.

در این دیدار جهانگیر سید عباسی، سرمربی تیم والیبال ارومیه نیز گزارشی را از آخرین تمرینات این تیم ارائه کرد.