استاد جاسوسان موساد گرفتار در "تله هندی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المحیط، پس از چند روز سکوت مشکوک رسانه های صهیونیستی درباره اعترافات جاسوس جدید موساد در مصر که برخی آن را به بزرگی ماجرا مربوط می دانستند در نهایت این سکوت شکسته شد.

رسانه های خبری از جاسوس بازداشت شده موساد در مصر به نام "دام هندی" یاد می کنند. علت این نامگذاری این بوده که عبدالرزاق در هند توسط موساد عضوگیری شده و از آنجا فعالیتهای خود را برای این دستگاه جاسوسی آغاز کرده است.

استاد مصری موساد هم اکنون به مهره ای سوخته تبدیل شده و برخی از مقامات اسرائیل که از وی به عنوان جاسوس بزرگ یاد می کردند، نمی دانند چه بگویند. هاآرتض

در همین راستا تمامی روزنامه امروز رژیم صهیونیستی به مسئله دستگیری این جاسوس پرداخته اند. تا جایی که امروز در این رسانه ها پرونده های کاملی از نحوه حضور عبدالرزاق در موساد تا لحظه بازداشتش منتشر شده است.

تلویزیون اسرائیل با ارائه گزارشی درباره پرونده جاسوس جدید موساد اعلام کرد: پیگیری این قضیه هم اکنون به دستگاه قضایی مصر واگذار شده است که هرگز تحمل جاسوسان را ندارد.

این رسانه صهیونیستی در ادامه با اشاره به برخی از اعترافات اخیر عبدالرزاق نوشت: وی در جایی می گوید زمانی که در پکن حضور داشتم نسبت به جاسوسی برای موساد احساس پشیمانی کردم و به سفارت مصر مراجعه کردم اما با مشاهده نیروهای امنیتی مصر و اینکه تحت کنترل شدید قرار داشتم متوجه شدم که آنها به من مشکوک هستند.

یدیعوت آحارنوت در این باره نوشت: این جاسوس مصری موساد با وجود اطلاع از اینکه جاسوسی اش برای موساد لو رفته است، تصمیم به بازگشت به مصر می گیرد و در فرودگاه قاهره با ابراز پشیمانی نسبت به جاسوسی علیه کشورش خود را تسلیم نیروهای امنیتی مصر می کند.

یدیعوت آحارنوت تاکید می کند: این اقدام وی در تسلیم خودش به دولت مصر باعث تحقق سرنوشت کنونی برای وی شده است.

هاآرتض نیز امروز در گزارشی با اشاره به نگرانی شدید مقامات تل آویو از دستگیری جاسوس موساد، نوشت: خبرهایی به دست می رسد که حاکی از شوک و شگفتی مقامات موساد و بقیه دستگاههای امنیتی اسرائیل از بازداشت عبدالرزاق دارد.

هاآرتض تاکید کرد: عبدالرزاق ملقب به "استاد" یکی از مهمترین جاسوسهای موساد در قاهره بود. ماموریت اصلی وی عضوگیری برای موساد در مصر و البته قاره آسیا بوده است.

هاآرتض به این مسئله نیز اذعان کرد که "استاد" مصری موساد هم اکنون به مهره ای سوخته تبدیل شده و برخی از مقامات اسرائیل که از وی به عنوان جاسوس بزرگ یاد می کردند، نمی دانند چه بگویند.

از سوی دیگر، روزنامه معاریو نیز امروز با اشاره به دستگیری عبدالرزاق نوشت: پس از افسردگی شدید این جاسوس، نگرانی ها درباره خودکشی وی در محل زندان افزایش یافته است؛ امری که نیروهای امنیتی مصر را مجبور به تشدید حراست از وی کرده است.