نجابت: حماسه 9 دی دشمنان را از پشت کردن ملت به انقلاب ناامید کرد

حسین نجابت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به حادثه عاشورای 88 اظهارداشت: اصل حادثه و فتنه در ماههای قبل از انتخابات شکل گرفت.

وی ادامه داد: پس از برگزاری انتخابات عده ای اشتباه بزرگی مرتکب شدند و آهنگ کار خود را با سازهای بیگانگان هماهنگ کردند و عده ای هم دانسته و ندانسته وارد این میدان شدند.

نجابت گفت: مردم به شکل آزاد و با شور و حرارت در این انتخابات شرکت کردند و به داوطلبان مد نظر خود رای دادند اما پس از انتخابات عده ای حساب شده و دقیق با پشتوانه بین المللی مردم بی گناه را به خیابان ها کشیدند و حوادث زشتی رخ داد.

وی با بیان اینکه عاملان اهانت به مقدسات و تخریب کنندگان اموال مردم و آنها که به کف خیابان ها آمدند زیر 500 هزار نفر بودند، گفت: ملت ایران به دنبال رهنمودهای مقام معظم رهبری خویشتن داری کردند و 9 دی ماه نمایش باشکوهی را خلق کردند که میزان و معیار هوشیاری مردم را نشان داد .

قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: فتنه سال 88 پیچیدگی های یک هجوم نرم را دارد که مردم آن را به خوبی درک کردند و مقابل آن ایستادند و این فتنه به خوبی و با حضور باشکوه مردم در حماسه 9 دی خنثی شد.

نجابت ادامه داد: مردم با آرامش کامل اما با صلابت وارد صحنه شدند و 9 دی نقطه عطف مهمی در تاریخ این کشور محسوب می شود زیرا پس از آن فضای موجود شفاف شد و تحلیل گرانی که خیال می کردند این ملت به انقلاب پشت می کنند را نا امید کرد.

نماینده تهران تاکید کرد: در حماسه 9 دی همه اقشار مردم حضور داشتند و این حضور فراتر از حضور سیاسی و جریانی بود و آنچه در این روز مورد تاکید قرار گرفت حمایت از رهبری و نظام بود.

نجابت خاطرنشان کرد: این اولین بار نبود که ما رقابت انتخاباتی را تجربه می کردیم در سالهای 76 و 84 و حتی سالهای پیش از آن نیز ما شاهد رقابت های انتخاباتی بودیم اما مردم وقتی می دیدند نامزد مورد نظر آنها رای نیاورده، آماده پذیرش بودند.

وی گفت: تعداد هنجارشکنان در وقایع پس از انتخابات محدود بود و چنین نبود که ما در حوادث اتفاق افتاده به دنبال متهم و پیدا کردن یک گروه خاص باشیم همانطور که دیدیم در 9 دی همه اقشار مردم فارغ از دسته بندی ها و گروههای سیاسی موجود برای مقابله با دشمنان وحرمت شکنان ودفاع از رهبری و نظام به صحنه آمدند و 9 دی نقطه عطفی برای روشنگری بیشتر مردم بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: اشتباه است که در حوادث پیش آمده پس از انتخابات اشخاص یا گروههای خاصی را متهم معرفی کنیم زیرا در این اتفاقات ناگوار آنقدر متهم وجود دارد که پیگیری متهمان ما را به نتیجه نمی رساند بلکه روندی که طی شد و توطئه ها و فتنه را خنثی کرد در این شرایط زمانی بیش از پیش مهم است.

وی گفت: روند هم به شکل کلی این بود که عده ای پس از انتخابات مسئله تقلب را مطرح کردند و با وجود بیانات رهبری تقاضای ابطال انتخابات را مطرح کردند و پاسخ رهبری را هم که شنیدند لجوجانه بر حرف خود اصرار کردند و حتی بررسی های مجدد شورای نگهبان نیز آنان را قانع نکرد و بدون منطق راه خود را ادامه دادند و در این عرصه هم خود را ضایع کردند و هم امکانات کشور را ضایع کردند.