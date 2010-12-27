بیمارستان چشم پزشکی فارابی تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جباروند با اعلام این خبر گفت: راه اندازی آزمایشی بخش CCU، شروع بازسازی آسانسور دوم بیماربر، خرید 11 تخت بیمار جهت بخش A1، بازسازی سرویسهای بهداشتی و تعویض کف پوش و ترمیم ورودی ساختمان مدیریت، ایجاد دفتر تعالی در ساختمان مدیریت، ادامه عملیات بازسازی بخشهای A1 و A2 ، بازسازی ناهارخوری خانمها و همچنین ادامه احداث پارکینگ محوطه پایین بیمارستان سایر اقدامات و فعالیتهای مهم دیگر این مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی در سه ماه گذشته بوده است.

وی همچنین از آغاز فرایند بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان فارابی و عملیات بازسازی اساسی آزمایشگاه بیمارستان در سه ماه اخیر خبر داد.