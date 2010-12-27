۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

سیف‌الدینی به مهر خبر داد:

"پلنگ خانم تنها است" رمان می‌شود/ "خروج" در راه انتشار

علیرضا سیف‌الدینی از نگارش رمانی به نام "پلنگ خانم تنها است" خبر داد .

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب اینچنین توضیح داد:  این اثر در دایره رئالیسم بیان می‌شود اما تخیل هم در آن وجود دارد.

این نویسنده ادامه داد: این کتاب روایت زندگی زنی است که به دلیل تنها زندگی کردن، سعی می‌کند روحیه مقاوم بودن را در خود پرورش دهد تا بتواند به ادامه حیات در جامعه بپردازد و از آسیب های اجتماعی در امان بماند.

وی  در پاسخ به این سئوال که پلنگ استعاره از چیست؟ بیان کرد:  پلنگ استعاره‌ای از مبارزه طلبی و دوام آوردن در شرایط سخت زندگی است.

سیف‌الدینی عنوان کرد: قرارداد رمان "پلنگ خانم تنها است"  با نشر افراز بسته شده و پس از پایان کار از سوی این موسسه انتشاراتی به چاپ می‌رسد.

وی همچنین درباره دیگر آثارش گفت:  کتاب "خروج"  را  هم که روایت زندگی یک خواهر و برادر نقاش است و از این رهگذر برایشان اتفاقاتی رخ می‌دهد  برای انتشار به دست نشر افراز سپردم.

این مترجم تصریح کرد: این کتاب که لایه‌‌های تاریخی را در برگرفته  و با بن مایه‌های اجتماعی به رشته تحریر در‌آمده، منتظر مجوز ارشاد است.

وی  با اشاره به اینکه کتاب "خروسخوان"  یکی از سه‌گانه‌های یاشار کمال نویسنده کردتبار ترکیه  نیز ترجمه و نشر ققنوس به دنبال کارهای آن است، گفت: پیش از این "بنگر فرات خون است" و "آب خوردن مورچه"  را ترجمه کردم و از سوی همین انتشارات راهی بازار نشر شد.
 
سیف‌الدینی اظهار کرد: "خروسخوان" به اتفاقات و تبعات جنگ می‌پردازد و در حجمی حدود 600 صفحه منتشر می‌شود.

وی گفت: کتاب "اسطوره‌های آفرینش" را نیز ترجمه و به دست نشر افراز سپردم.
