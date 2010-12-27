وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب اینچنین توضیح داد: این اثر در دایره رئالیسم بیان میشود اما تخیل هم در آن وجود دارد.
این نویسنده ادامه داد: این کتاب روایت زندگی زنی است که به دلیل تنها زندگی کردن، سعی میکند روحیه مقاوم بودن را در خود پرورش دهد تا بتواند به ادامه حیات در جامعه بپردازد و از آسیب های اجتماعی در امان بماند.
وی در پاسخ به این سئوال که پلنگ استعاره از چیست؟ بیان کرد: پلنگ استعارهای از مبارزه طلبی و دوام آوردن در شرایط سخت زندگی است.
سیفالدینی عنوان کرد: قرارداد رمان "پلنگ خانم تنها است" با نشر افراز بسته شده و پس از پایان کار از سوی این موسسه انتشاراتی به چاپ میرسد.
وی همچنین درباره دیگر آثارش گفت: کتاب "خروج" را هم که روایت زندگی یک خواهر و برادر نقاش است و از این رهگذر برایشان اتفاقاتی رخ میدهد برای انتشار به دست نشر افراز سپردم.
این مترجم تصریح کرد: این کتاب که لایههای تاریخی را در برگرفته و با بن مایههای اجتماعی به رشته تحریر درآمده، منتظر مجوز ارشاد است.
وی گفت: کتاب "اسطورههای آفرینش" را نیز ترجمه و به دست نشر افراز سپردم.
