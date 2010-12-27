  1. استانها
  2. گلستان
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

207 طرح خوداشتغالی در علی آباد اجرا شد

207 طرح خوداشتغالی در علی آباد اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد علی آباد کتول از 207 طرحهای خودکفایی برای مددجویان تحت پوشش این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسکندر اسکندری صبح دوشنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: رویکرد جدید مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال به سمت تعاونی ها و کارهای تجمعی است.

وی با اشاره به عملکرد کمیته امداد شاخه علی آباد که به عنوان دستگاه اجرایی موفق انتخاب شده است بیان داشت: واحد اشتغال و خودکفایی کمیته امداد شاخه علی آباد با همکاری دستگاههای اجرایی این شهرستان فعالیتهایی از قبیل برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای برای مددجویان با تقبل هزینه از سوی امدادانجام داده است.
 
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ایجاد اشتغال جهت افراد، مجریان طرحهای خودکفایی را بیمه تامین اجتماعی کرده است که تعداد آنان در شهرستان علی آباد 143 مورد و در شهر فاضل آباد 64 مورد است.
 
اسکندری گفت: اجرای طرح آموزشی فنی و حرفه ای برای دانش آموزان مددجوی اول و دوم دبیرستان به صورت تجمعی، پیگیری و اجرای چهار طرح ویژه اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی قابل قبول ، پایدار و مولد با همکاری فارغ التحصیلان تحت حمایت این نهاد از دیگر فعالیتهاست.
 
رئیس کمیته امداد علی آباد کتول اظهار داشت:  گشایش بازارچه زینبیه بانوان جهت اشتغال برای بانوان این شهرستان و ... از دیگر اقدامات است.
 
شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1218577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها