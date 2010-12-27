207 طرح خوداشتغالی در علی آباد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسکندر اسکندری صبح دوشنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: رویکرد جدید مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال به سمت تعاونی ها و کارهای تجمعی است.

وی با اشاره به عملکرد کمیته امداد شاخه علی آباد که به عنوان دستگاه اجرایی موفق انتخاب شده است بیان داشت: واحد اشتغال و خودکفایی کمیته امداد شاخه علی آباد با همکاری دستگاههای اجرایی این شهرستان فعالیتهایی از قبیل برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای برای مددجویان با تقبل هزینه از سوی امدادانجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ایجاد اشتغال جهت افراد، مجریان طرحهای خودکفایی را بیمه تامین اجتماعی کرده است که تعداد آنان در شهرستان علی آباد 143 مورد و در شهر فاضل آباد 64 مورد است.

اسکندری گفت: اجرای طرح آموزشی فنی و حرفه ای برای دانش آموزان مددجوی اول و دوم دبیرستان به صورت تجمعی، پیگیری و اجرای چهار طرح ویژه اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی قابل قبول ، پایدار و مولد با همکاری فارغ التحصیلان تحت حمایت این نهاد از دیگر فعالیتهاست.

رئیس کمیته امداد علی آباد کتول اظهار داشت: گشایش بازارچه زینبیه بانوان جهت اشتغال برای بانوان این شهرستان و ... از دیگر اقدامات است.



شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.