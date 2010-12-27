شاعران دیگر کشورها از بخش ویژه "جایزه شعر خبرنگاران" استقبال کردند

محمدهاشم اکبریانی دبیر پنجمین جایزه "شعر خبرنگاران" با اشاره به اینکه کار داوری این جایزه رو به اتمام است، به خبرنگار مهر گفت: داوری آثار توسط سوری احمدلو، علیرضا بهرامی، محسن فرجی، یاسین نمکچیان در بخش "کتاب" و مانا آقایی، علیرضا بهنام، سهراب رحیمی و الیاس علوی در بخش "ویژه" در حال انجام است و تا نیمه دی ماه نامزدها معرفی می‌شوند.

وی که خود نیز در هر دو بخش به عنوان داور حضور دارد ،ادامه داد: به دلیل اینکه برخی داوران ما درخارج از کشور ساکن هستند و همچنین به دلیل بالا بودن تعداد آثار رسیده در بخش ویژه ، کار داوری وقت زیادی می‌طلبد و هماهنگی داوران به دلیل پراکندگی جغرافیایی، امری زمان‌بر است ولی تلاش بر این است که طبق زمانبندی اعلام شده در فراخوان اواسط دی ماه نامزدها اعلام و اوایل اسفندماه برگزیدگان معرفی شوند.

بنیانگذار جایزه "شعر خبرنگاران" با اعلام اینکه شرکت‌کنندگان در بخش ویژه جایزه، آماربالایی را به خود اختصاص داده‌اند، توضیح داد: امسال در بخش ویژه 57 شاعر شرکت‌ کرده‌اند که هر شاعر لازم بوده دست‌کم 40 شعر و یا بین 80 تا ‌100 صفحه از شعرهایش بفرستد که نشان می‌دهد چقدر شعر به دبیرخانه رسیده است.

اکبریانی افزود: این موضوع از سوی دیگر نشان می‌دهد چقدر تعداد افرادی که شعر را جدی دنبال می‌کنند و نه فقط چند شعر بلکه یک مجموعه کامل اثر چاپ نشده دارند، قابل توجه است. همچنین لازم است بگویم در بین آثار رسیده در بخش ویژه که ویژه شاعرانی است که تاکنون هیچ کتاب شعری از آنها منتشر نشده است، آثار خوب زیاد است.

وی درباره دیگر ویژگی این دوره از جایزه نیز خبر داد: امسال ما شرکت‌کنندگانی از فارسی‌زبانان دیگر کشورها چون افغانستان و امارات داشتیم. همچنین تعدادی شرکت‌کننده از ایرانیان ساکن خارج از کشور هم به دستمان رسیده که این امر باعث فعال شدن بخش بین‌الملل جایزه شده است.

این داستان‌نویس و شاعر در پایان عنوان کرد: در دوره سوم جایزه برگزیده ما شاعری افغان بود که کتابش را در ایران منتشر کرده بود ولی در این دوره ما شاعرانی از دیگر ملیت‌ها و ساکن در دیگر کشورها داریم که هنوز کتابی منتشر نکرده‌اند.