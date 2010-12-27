"دختری به رنگی آبی" مستند شد

سید ابوالفضل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: این فیلم با هدف آشنایی مخاطبان با فرهنگ کار و تلاش دختران نوجوان در کمک به معیشت خانواده به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید می شود.

وی افزود: مرحله پیش تولید این فیلم مستند در منطقه بندرترکمن و توسط عوامل تولید از دو ماه قبل آغاز شده است.

حسینی اظهار داشت: پس از اتمام مرحله تولید این فیلم، مستند داستانی یک مرد، یک اسب در بندر ترکمن تولید خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ترکمن اضافه کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ترکمن در ساخت و تولید این مجموعه مشارکت فعالی داشته است.



شهرستان بندرترکمن در غرب کلستان واقع شده است.