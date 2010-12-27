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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

"دختری به رنگی آبی" مستند شد

"دختری به رنگی آبی" مستند شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ترکمن از ساخت فیلم مستند دختری به رنگ آبی در این شهر خبر داد.

سید ابوالفضل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: این فیلم با هدف آشنایی مخاطبان با فرهنگ کار و تلاش دختران نوجوان در کمک به معیشت خانواده به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید می شود.

وی افزود: مرحله پیش تولید این فیلم مستند در منطقه بندرترکمن و توسط عوامل تولید از دو ماه قبل آغاز شده است.
 
حسینی اظهار داشت: پس از اتمام مرحله تولید این فیلم، مستند داستانی یک مرد،  یک اسب در بندر ترکمن تولید خواهد شد.
 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ترکمن اضافه کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ترکمن در ساخت و تولید این مجموعه مشارکت فعالی داشته است.
 
شهرستان بندرترکمن در غرب کلستان واقع شده است.
کد مطلب 1218585

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