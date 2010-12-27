به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نبیونی مدیرکل درمان استان تهران با اعلام این خبر افزود: کلینیک تخصصی دیابت در راستای سهولت دسترسی و ارائه خدمات درمانی مطلوبتر به بیمهشدگان و بیماران مبتلا به دیابت در سطح استان تهران در دیکلینیک تخصصی و فوقتخصصی ابوریحان باتوجه به مراجعه فراوان بیماران دیابتی به این مرکز و رفاه حال آنان و نیز ساماندهی، هدایت و کنترل هرچه بهتر این بیماران راهاندازی شده است.
مدیرکل درمان تأمیناجتماعی استان تهران افزود: با راهاندازی این کلینیک تخصصی بخش عمدهای از مشکلات بیمهشدگان مبتلا به دیابت در سطح استان تهران مرتفع می شود.
نبیونی با بیان اینکه این ادارهکل برای ایجاد و راهاندازی بخشهای مختلف تخصصی و فوقتخصصی در این استان برنامهریزیهای متعددی را در دستور کار دارد، تصریح کرد: این امر موجب ارائه خدمات درمانی تخصصی و فوقتخصصی مطلوبتر به بیمهشدگان تأمیناجتماعی در سطح این استان میشود.
مدیرکل درمان تأمیناجتماعی استان تهران همچنین از گسترش کلینیکهای مجازی در سطح ادارهکل درمان استان تهران و مراکز درمانی تابعه آن در آینده نزدیک خبر داد و افزود: بیمهشدگان با عضویت در سایت ادارهکل درمان استان تهران میتوانند از طریق سایت مشاوره اینترنتی علاوه بر دریافت آموزشهای عمومی از مشاوره آنلاین توسط متخصصان این ادارهکل بهرهمند شوند.
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