وزیر خارجه روسیه از تلاش متکی در ارتقای روابط تهران-مسکو تجلیل کرد

به گزارش خبر گزاری مهر، متن پیام سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به شرح ذیل است:

جناب آقای منوچهر متکی



با امتنان عمیق یادآور می شوم، در مدتی که جنابعای متصدی سمت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بودید، روابط دوستانه خصوصی فیمابین ما بوجود آمد که برای من بسیار ارزشمند است.



جنابعالی در این پست خود را به عنوان دیپلماتی ماهر و طرفدار توسعه پیگیرانه مناسبات مشارکتی و حسن همجواری بین روسیه و ایران نشان دادید. شما سهم بزرگی در افزایش روابط روسیه و ایران و تعاملات دو کشور پیرامون مسائل منطقه ای و جهانی ادا کردید.



منوچهر عزیز، برای جنابعالی صحت و تندرستی و موفقیت در فعالیت های بعدی را آرزومندم.



با تقدیم احترام عمیق.



سرگئی لاوروف



مسکو، دسامبر سال 2010