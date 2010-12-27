جنگ با کره شمالی ترس ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، "لی میونگ باک" در ادامه سخنان خود انجام این رزمایش ها را در پاسخ به تحرکات نظامی کره شمالی لازم دانست.

وی در نشستی در سئول گفت: ما هرگز از جنگ نمی ترسیم زیرا ترس از آن باعث جلوگیری از جنگ نخواهد شد.

رئیس جمهور کره تاکید کرد: ما به این نتیجه رسیده ایم که فقط با پاسخ قوی می توان جلوی تحرکات نظامی کره شمالی را گرفت. هر زمان مورد حمله قرار گیریم پاسخ خواهیم داد.

در همین رابطه روز گذشته ارتش کره جنوبی دیروز شنبه از برگزاری رزمایش های دریایی از روز دوشنبه تا 31 دسامبر در 23 نقطه این کشور خبر داد.

ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این کشور از امروز دوشنبه به مدت یک هفته در 23 نقطه رزمایش دریایی برگزار می کند اما این نقاط شامل مناطق مرزی مورد مناقشه با کره شمالی در دریای زرد نمی شود.

در همین حال سخنگوی رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی روز یکشنبه تایید کرد که این کشور درصدد برگزاری رزمایش دریایی در شبه جزیره کره از روزهای 27 تا 31 دسامبر (6 تا 10 دی ماه) است.