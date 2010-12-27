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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

حامیان 16 میلیارد ریال به ایتام آذربایجان غربی کمک کردند

حامیان 16 میلیارد ریال به ایتام آذربایجان غربی کمک کردند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی از واریز 16 میلیارد و 374 میلیون ریال به حساب کودکان یتیم در سطح استان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال حسین زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام پر استقبالترین طرح مشارکتهای مردمی این نهاد در سطح استان است، بیان داشت: هم اکنون در سطح استان 10 هزار و 440 یتیم شناسایی شده که 12 هزار و 840 حامی، حمایت از آنها را برعهده گرفته اند.

وی بیان داشت: طی این مدت کمیته امداد شهرستان خوی با جذب دو میلیارد و 432 میلیون ریال مساعدت برای ایتام در اجرای طرح اکرام در استان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: خیرین استان از ابتدای ماه محرم الحرام تا کنون بیش از 200 میلیون ریال به صورت نذورات نقدی، گوشت قربانی و غذای گرم به محرومین کمک کرده اند.

کد مطلب 1218589

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