"واتارا" خواستار اعتصاب عمومی در ساحل عاج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "الحسن واتارا" که مدعی است در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شده از شهروندان ساحل عاج خواسته تا برای استعفای "لوران گباگبو" رئیس جمهوری دست به اعتصاب عمومی بزنند.

گباگبو و واتارا هر دو مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج هستند.

گباگبو که پیشتر نیز رئیس جمهوری این کشور بود از درخواستها برای کناره گیری را رد کرده است.

در آخرین تحول در این باره، اتحادیه اروپا خواستار تحریم حکومت گباگبو در ساحل عاج شده و از وی خواسته است تا از قدرت کناره گیری کند.

اعضای اتحادیه اروپا سفر رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج را به این منطقه ممنوع کردند.