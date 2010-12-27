  1. بین الملل
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

"واتارا" خواستار اعتصاب عمومی در ساحل عاج شد

"واتارا" خواستار اعتصاب عمومی در ساحل عاج شد

در پی انتخابات بحث انگیر در ساحل عاج و اختلاف دو رقیب درباره نتایج این انتخابات "الحسن واتارا" یکی از مدعیان رئیس جمهوری خواستار اعتصاب عمومی برای روشن شدن اوضاع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "الحسن واتارا" که مدعی است در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شده از شهروندان ساحل عاج خواسته تا برای استعفای "لوران گباگبو" رئیس جمهوری دست به اعتصاب عمومی بزنند.

گباگبو و واتارا هر دو مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج هستند.

گباگبو که پیشتر نیز رئیس جمهوری این کشور بود از درخواستها برای کناره گیری را رد کرده است.

در آخرین تحول در این باره، اتحادیه اروپا خواستار تحریم حکومت گباگبو در ساحل عاج شده و از وی خواسته است تا از قدرت کناره گیری کند.

اعضای اتحادیه اروپا سفر رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج را به این منطقه ممنوع کردند.

کد مطلب 1218591

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها