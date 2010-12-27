به گزارش خبرگزاری مهر برای نخستین بارهشت عضو یک خانواده یک نمایشگاه جمعی برپا می کنند. خانواده سینایی روز جمعه 10 دی 89 در نگارخانه راه ابریشم نمایشگاه جمعی برپا می کنند.

در این نمایشگاه هریک از اعضای خانواده سینایی، از خسرو سینایی 70 ساله گرفته تا نخستین نوه این فیلم سازهریک براساس حرفه خود اثری ارائه داده‌اند که از تداوم فعالیت هنری یک خانواده در سه نسل مختلف حکایت می‌کند.

"در آن جهان که منم" عنوان این نمایشگاه جمعی و یکی از ابیات مولانا است. این نام، عنوان تابلوی مشترکی است که گیزلا سینایی و فرح اصولی خلق کرده‌اند.

خسرو سینایی در این نمایشگاه فیلمی 12 دقیقه‌ای با عنوان «شرح حال» به نمایش می‌گذارد که درباره "ژازه طباطبایی" است. این فیلم که حوالی سال 1347 ساخته شده است، جزو نخستین آثار تصویری در ایران است که بسیار به ویدئو آرت نزدیک است. "شرح حال" به طور مستمر و پیاپی در نمایشگاه اکران می‌شود.

گیزلا سینایی و فرح اصولی هریک 11 نقاشی کوچک را برای اولین بار به نمایش می‌گذارند. اثر مشترک آنها نیز در ابعاد سه متر در یک متر و 50 سانتی متر و در چند تکه نقاشی شده است.

این نقاشی سال‌ها پیش در پاریس، بوداپست و موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمده است. گیزلا سینایی و فرح اصولی، این اثر مشترک را به سفارش یک مؤسسه هنری در بوستون به عنوان هنرمندان دو کشور خلق نمودند که هریک از نقاشان، موتیف‌ها و المان‌های سرزمین مادریشان را در این تابلو جای داده‌اند.

یاسمین سینایی، مجسمه‌ساز هم با اثری با نام "آرزوی پرواز" نام در این نمایشگاه شرکت کرده است.

سمیرا سینایی، فیلمساز نیز با ویدئو آرتی با عنوان "پرچم‌های دو وطنم" در نمایشگاه حضور دارد. وی این ویدئو آرت 10 دقیقه‌ای را با توجه به ترکیب مشابه رنگی پرچم‌های ایران و مجارستان که هر دو از سه رنگ سبز قرمز و سفید درست شده اند، تولید کرده است.

سام سینایی با چند عکس که روی تقسیم بندی‌های هندسی تمرکز دارد و آلما سینایی با نقاشی‌های طبیعت، پرندگان و فضاهای ساحلی در چنین نمایشگاهی حضور دارند. مسیح پارسائی، به عنوان نوه این خانواده ویدئو آرتی سه دقیقه‌ای درباره خودش را با عنوان "مسیح" عرضه می‌کند.



این نمایشگاه از تاریخ 10 تا 28 دی ماه به مدت سه هفته دایر خواهد بود و علاقه مندان می‌توانند از شنبه تا چهارشنبه ازساعت 3 تا 7 شب و جمعه‌ها 4 تا 8 شب از این آثار در نگارخانه راه ابریشم واقع در خیابان فرمانیه ( بلوار لواسانی )، شماره 103 دیدن کیند.



