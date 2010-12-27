انگلیس 9 نفر را به اتهام تلاش برای بمبگذاری محاکمه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس انگلیس اعلام کرد: این 9 نفر متهم به دست داشتن در حملات بمبگذاری از اول اکتبر (9 مهر ماه) تا 20 نوامبر (29 آبان ماه) هستند که ممکن بود در نتیجه آن جان افراد زیادی به خطر بیفتد یا به اموال مردم خسارت وارد شود.

در بیانیه پلیس انگلیس آمده که افراد مظنون مواد مورد نیاز برای حمله تروریستی را فراهم کرده بودند.

در همین حال "سئو همینگ" از بخش ضد تروریسم سرویس بازجویی انگلیس ضمن تایید اتهام این 9 مظنون گفت: مدارک کافی در خصوص دست داشتن این افراد در تلاش برای انفجار و فراهم کردن مقدمات عملیات های تروریستی وجود دارد.

پلیس انگلیس دوشنبه گذشته از دستگیری یک شبکه بزرگ تروریستی در این کشور به اتهام طراحی و برنامه ریزی یک اقدام تروریستی در مقیاس بزرگ خبر داد. این گروه که متهم به ارتباط با القاعده نیز هستند در شهر منچستر در شمال انگلیس دستگیر شده اند.