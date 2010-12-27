کاهش 45 مگاوات بار شبکه برق در همدان

حاجی رضا تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در سال جاری با جمع آوری برق های غیر مجاز و بهبود بهره برداری شش مگاوات از شبکه بار برق استان همدان کاهش یافت، گفت: بکارگیری مولد های اضطراری و مدیریت بر بار کشاورزان نیز 12 مگاوات از بار شبکه برق استان همدان را کم کرد.

تیموری به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و با بیان اینکه با ۱۰ درصد صرفه جویی مبلغی معادل ۲۰ تا۳۰درصد از بهای انرژی کاهش می یابد، اظهار داشت: در 31 سال اخیر متوسط رشد مصرف برق سالیانه کشور حدود هشت درصد بوده که در استان همدان این رشد حدود شش درصد است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان توسعه اقتصادی، گسترش برق به اقصی نقاط کشور، مصرف بی رویه انرژی به دلیل پایین بودن بهای انرژی، فرسودگی شبکه‌ها و فرسودگی تجهیزات کارخانه ها را در افزایش مصرف برق موثر دانست و گفت: در هر 10سال حجم تاسیسات و شبکه‌های برق دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه متوسط دریافتی از مشترکان انرژی تولیدی در کشور حدود 17 تومان و در استان همدان حدود 13 تومان است، اظهار داشت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میانگین دریافتی از مشترکان به ازای هر کیلو وات ساعت 45 تومان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: مشترکان با 10 درصد صرفه جویی مبلغی معادل 20تا30 درصد از بهای انرژی مصرفی را کاهش می دهند.

وی گفت: قبوض جدید با نرخ های مصوب که در پشت آنها به صورت پله ای و شفاف قید می شود محاسبه و اطلاع رسانی خواهد شد.