قرارداد استقرار کارخانه زباله سوز در ساری منعقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری صبح دوشنبه در جلسه شورای شهر ساری افزود: در جلسه ای که با حضور معاون عمرانی استاندار، شهردار ساری، مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان ونمایندگان شرکت های تی تی اس وسدید برگزار شد قرار داد استقرار این کارخانه منعقد شد.

وی گفت: طرف قرار داد با شرکت های مجری، شهرداری ساری است والبته نماینده استانداری نیز قرارداد مزبور را امضا خواهد کرد.

به گفته باقری، این پروژه با 30 میلیارد تومان اعتبار( معادل 27 میلیون دلار) اجرا و60 درصد اعتبار این پروژه توسط استانداری از محل اعتبارات وزارت کشور ومحیط زیست تامین و40 درصد بقیه را شهرداری در چهارقسط وطی چهار سال پرداخت می کند.

رئیس کمیسیون نظارت و بهداشت شورای اسلامی شهر ساری خاطر نشان کرد: این کارخانه با دو خط زباله سوز200 تنی فعالیت خواهد کرد وهر خط دو مگاوات ساعت انرژی تولید می کند.

شهرستان ساری مرکز مازندران بیش از 520 هزار نفر جمعیت دارد.