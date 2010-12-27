فضاهای سبز پایتخت به روش قطره ای و بارانی آبیاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری در مورد وضعیت آبیاری فضای سبز سطح شهر تهران، اظهار کرد: طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران در دستور کار سازمان پارک ها و فضای سبز قرار داشته و در همین راستا نقشه آبیاری قطره ای فضای سبز شهر برای اجرا به تمام مناطق 22 گانه ارسال شده است.

وی ادامه داد: طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران اعتبار هنگفتی را در برمی گیرد که بر این اساس ما سعی کردیم همه ساله اولویت ها را در سطح مناطق در این خصوص اجرا کنیم.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران با تصریح اینکه طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران را نمی توانیم ظرف یک یا دو سال به طور کامل اجرایی سازیم، خاطرنشان کرد: این طرح اعتبار قابل ملاحظه ای را در بر می گیرد و بنا براین اولویت ها را زودتر به انجام می رسانیم که در همین راستا هم اکنون آبیاری قطره ای در فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و خیابان های اصلی شهر اجرا شده است.

مختاری با بیان اینکه در خصوص آبیاری فضای سبز در سطح شهر از تانکر استفاده نمی شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون مساحت قابل توجهی از فضای سبز شهری مکانیزه شده و از آبیاری قطره ای و بارانی استفاده می شود.

وی افزود: ما در حال حاضر از آبیاری شلنگی و جاری کمتر در سطح شهر استفاده کرده و این نوع آبیاری برای جنگل کاری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات مطلوبی برای آبیاری قطره ای در سطح مناطق دیده شده، خاطرنشان کرد: امسال اعتبارات آبرسانی فضای سبز مناطق 22 گانه شهر تهران نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.