برچسب قیمت تاکسیهای پایتخت تغیییر می کند

فضل الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی های لازم برای تغییر نرخ کرایه تاکسی شده بود گفت: با وجود اینکه تغییر برچسب ها هزینه بر است اما برای کاهش اختلاف میان شهروندان و رانندگان تاکسی این تغییر اعمال می شود.

وی با اشاره به بسته پیشنهادی سازمان تاکسیرانی در خصوص افزایش نرخ کرایه ها به شورای شهر گفت: پیشنهادات ما بر اساس افزایش قیمت سوخت است زیرا دولت قول داده لوازم یدکی و سایر لوازم جانبی خودرو ها افزایش نداشته باشد.

اسلامی ادامه داد: افزایش پیشنهادی ما برای تمام خطوط تقریبا یکسان است و تلاش کردیم عادلانه نرخهای جدید را پیشنهاد کنیم . با این وجود از هر آن چه که در شورای شهر مصوب شود استقبال می کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت‌ بر تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: قیمتهایی که فردا در جلسه علنی شورای شهر مصوب خواهد شد تا پایان سال 89 اعمال می شود و ربطی به افزایش هرساله نرخ کرایه تاکسی ها ندارد.

وی تاکید کرد: افزایش سالانه نرخ کرایه ها دوباره در سال جدید در شورا مطرح خواهد شد. زیرا برخی از خطوط ما اصلاحات جدیدی که انجام می شود ممکن است طولانی تر شود و در برخی خطوط کاهش مسیر داشته ایم.

اسلامی با اشاره به افزایش نظارتها با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: 150 گشت نظارت به طور محسوس و 150 گشت نامحسوس بر عملکرد ناوگان تاکسرانی پایتخت نظارت می کنند.