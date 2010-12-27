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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برچسب قیمت تاکسیهای پایتخت تغیییر می کند

برچسب قیمت تاکسیهای پایتخت تغیییر می کند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت‌بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در صورت نهایی شدن نرخ کرایه تاکسی ها تمامی بر چسب های قیمت تاکسی های شهر تهران تغییر می کند.

فضل الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی های لازم برای تغییر نرخ کرایه تاکسی شده بود گفت: با وجود اینکه تغییر برچسب ها هزینه بر است اما برای کاهش اختلاف میان شهروندان و رانندگان تاکسی این تغییر اعمال می شود.

وی با اشاره به بسته پیشنهادی سازمان تاکسیرانی در خصوص افزایش نرخ کرایه ها به شورای شهر گفت: پیشنهادات ما بر اساس افزایش قیمت سوخت است زیرا دولت قول داده لوازم یدکی و سایر لوازم جانبی خودرو ها افزایش نداشته باشد.

اسلامی ادامه داد: افزایش پیشنهادی ما برای تمام خطوط تقریبا یکسان است و تلاش کردیم عادلانه نرخهای جدید را پیشنهاد کنیم . با این وجود از هر آن چه که در شورای شهر مصوب شود استقبال می کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت‌ بر تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: قیمتهایی که فردا در جلسه علنی شورای شهر مصوب خواهد شد تا پایان سال 89 اعمال می شود و ربطی به افزایش هرساله نرخ کرایه تاکسی ها ندارد.

وی تاکید کرد: افزایش سالانه نرخ کرایه ها دوباره در سال جدید در شورا مطرح خواهد شد. زیرا برخی از خطوط ما اصلاحات جدیدی که انجام می شود ممکن است طولانی تر شود و در برخی خطوط کاهش مسیر داشته ایم.

اسلامی با اشاره به افزایش نظارتها با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: 150 گشت نظارت به طور محسوس و 150 گشت نامحسوس بر عملکرد ناوگان تاکسرانی پایتخت نظارت می کنند.

کد مطلب 1218601

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