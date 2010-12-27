به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تربیت بدنی که از ابتدای هفته جاری کار ارزیابی عملکرد 27 فدراسیون ورزشی حاضر در گوانگجو را در نشست های تخصصی با فدراسیون های جودو و ژیمناستیک آغاز کرده، فردا سه‌شنبه به ارزیابی عملکرد دو فدراسیون رزمی تکواند و ووشو خواهد پرداخت.

این نشست با حضورعلی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، حمید سجادی معاون سازمان، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، علی رغبتی مدیرکل دفتر ارزیابی فدراسیون‎ها و قهرمانان سازمان تربیت بدنی، محمدرضا صنیعی مدیرکل دفتر مشترک امور فدراسیون‌های ورزشی و مرضیه اکبرآبادی معاون بانوان سازمان تربیت بدنی برگزار می شود.

در این جلسات روسا و نواب رئیس فدراسیون های ورزشی به همراه دبیر فدراسیون حضور خواهند داشت و گزارشی از عملکرد تیم های ورزشی تحت امر خود را در بازیهای آسیایی ارائه خواهند کرد.

6 مدال طلای این دو فدراسیون در بازیهای آسیایی گوانگجو سهم بسزایی درکسب جایگاه چهارمی ایران در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی داشت.

برگزاری نشست های ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی تاکنون با برکناری رئیس فدراسیون ژیمناستیک همراه بوده است ولی به گفته حمید سجادی موج تغییرات در فدراسیون هایی که عملکرد ضعیف و ناموفقی داشته اند ادامه خواهد داشت.