به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی امروز دوشنبه در جلسه توجیهی برگزیدگان شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: با مروری بر ادامه فعالیت برگزیدگان جشنواره رازی در دوره های مختلف درمی یابیم که 70 درصد محققان جوان برگزیده در هیئت علمی دانشگاهها حضور دارند.

وی با اشاره به حمایت هایی که در این دوره از برگزیدگان جشنواره رازی صورت می گیرد، گفت: امسال علاوه بر 44 برگزیده اول تا سوم در گروه های مختلف، به صورت ویژه از نفرات چهارم تا ششم در بخش محققان و نفرات دوم در بخش محققان جوان به صورت ارائه گرانت تحقیقاتی حمایت می شود.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: گرانت تحقیقاتی برای این گروه به صورت نقدی به دانشگاههای مربوطه داده می شود تا این افراد بتوانند فعالیت های تحقیقاتی خود را ادامه دهند و موفقیت های بیشتری در دوره های بعدی کسب کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برگزیدگان اصلی جشنواره رازی جزء افراد مشمول حمایت های بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند، از حمایت های مالی این بنیاد برخوردار خواهند شد و علاوه بر آن جوایز نقدی نیز از سوی وزارت بهداشت دریافت می کنند.

قانعی با تشریح وضعیت برگزیدگان پانزده دوره اخیر جشنواره رازی گفت: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هرساله دانشگاههای علوم پزشکی را بر اساس پژوهش رتبه بندی می کند و با توجه به رتبه بندی برگزیدگان رازی بر اساس نام دانشگاه می بینیم که این دو رتبه بندی با هم مطابقت دارند در واقع همانطور که دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهش اول است بیشترین میزان برگزیدگان رازی نیز از این دانشگاه هستند.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد که در دانشگاههایی که جای کار پژوهشی بیشتر است موفقیت پژوهشگران نیز بارزتر است. همچنین در دانشگاه تربیت مدرس که بیشترین میزان برگزیده نسبت به هیئت علمی وجود دارد، نشان دهنده این امر است که تحصیلات تکمیلی وزن خاصی در پژوهشها دارد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره مرتبه علمی برگزیدگان رازی در پانزده دوره گفت: 76 استاد، 93 دانشیار، 85 استادیار، 24 مربی، 32 محقق جوان و 80 دانشجو در میان برگزیدگان حضور داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: از میان برگزیدگان بخش دانشجویی جشنواره رازی در دوره های اخیر 16 نفر در خارج از کشور حضور دارند و از میان 112 برگزیده جوان و دانشجو، 11 نفر استادیار بوده اند.

قانعی اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که 50 درصد محققان جوان و دانشجو ارتقا پیدا کرده اند و به عنوان عضو هیئت علمی مشغول هستند و با وجود اینکه امکان خروج از کشور نیز داشته اند اما در داخل کشور به فعالیت پرداخته اند 15 نفر از برگزیدگان نیز در مراکز تحقیقاتی مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: 30 درصد از برگزیدگان که 75 نفر هستند دارای سمت های اجرایی بوده اند و نشان دهنده بکارگیری بخش عمده ای از نخبگان در بخشهای مدیریتی دانشگاههای علوم پزشکی است.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: در دوره شانزدهم نیز موضوع مسیر تحقیقات مهم است نه اینکه یک فرد در همه جوانب تولید مقاله داشته باشد.

وی گفت: شانزدهمین جشنواره رازی به منظور تجلیل از محققین و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی و توسعه فرهنگ تحقیق علم و فناوری 22 دی ماه در محل همایشهای صدا و سیما برگزار می شود و بر اساس سنت هر ساله از رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر بهداشت در این مراسم دعوت به عمل آمده است.