سردرب تاریخی پادگان گرگان نماد معماری ایرانی - اروپایی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح دوشنبه این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: این اثر تاریخی با اعتباری بالغ بر 650میلیون ریال احیا، مرمت و بازسازی شده است.



وی تصریح کرد: حذف اندود سیمانی موجود در بدنه ها و جداره های داخلی و خارجی، حذف الحاقات در ورودی ها، اتاق ها و زیر سقف ها، تعویض آجرهای آسیب دیده وفرسوده درنما، مرمت و بازسازی تزیینات آجری موجود دربدنه ها، ساخت و نصب در و پنجره های چوبی همگون با بنا مطابق با عکس سال 1330 از اقداماتی بوده که در این زمینه انجام شده است.

فعالی ادامه داد: اندود گچ در اتاق ها وبدنه های بنا، تعویض ،مرمت و بازسازی پوشش سقف بنا و محوطه سازی بنا شامل سنگ فرش محوطه و احیای باغچه درمحوطه از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از شاخص های معماری معاصر ایران در دوره پهلوی اول، ورودی های پادگان های نظامی است که ازآن جمله می توان به سردر پادگان لشکر 30 پیاده گرگان اشاره کرد، گفت: این بنا به شماره 1539 در فهرست آثارملی به ثبت رسیده و یکی از نمادهای معماری ایرانی- اروپایی به شمار می رود.

فعالی تصریح کرد: قالب مصالح به کار رفته برای ساخت بنا آجر، چوب، حلب، ماسه، سیمان و درنقاطی گل آهک و ابعاد آجرهای به کاررفته دربنا 21در 21 به ضخامت 3.5سانتی متر است.

به گفته وی طول بنا 28 متر، عرض آن 6 متر و مساحت بنا 168 مترمربع است، کشیدگی پلان بنا درجهت شمالی جنوبی و جهت ورودی آن شرقی غربی است که یک اتاق درضلع شمالی و اتاق دیگر در ضلع غربی بنا قرار دارد، سقف بنا نیز حلبی با شیب چهار طرفه است و ناودانی حلبی در چهار طرف پوشش بنا ساخته شده است.

وی ادامه داد: همچنین این بنا دارای تزیینات آجری به صورت خفته وراسته دربدنه ها و هم چنین سرستون های ورودی ونیز تزیینات آجری به صورت گچبری در زیر سقف ها، تزیینات گچبری درنمای شرقی بنا و لمبه کوبی با چوب نراد روسی در زیر ورودی های سقف بنا است و کف اتاق های ضلع غربی و شرقی بنا نیز آجر فرش و کف محوطه بنا سنگ فرش است.

این طرح عصر روز یکشنبه با حضور فرمانده نزاجا افتتاح شد.