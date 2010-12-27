علیرضا حافظی در خانه ابدی آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که از مقابل توانیر و با حضور همکاران علیرضا حافظی در این شرکت از ساعت 8:30 دقیقه امروز دوشنبه برگزار شد، مسعود اسکویی از همکاران قدیمی حافظی در رادیو ورزش، عبدالحمید احمدی رئیس انجمن نویسندگان و خبرنگاران ورزشی، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک و مدیرعامل شرکت نیرو موج در سخنانی به توصیف شخصیت انسانی و اجتماعی مرحوم علیرضا حافظی پرداختند.

در ادامه این مراسم و به رسم برنامه جهان فوتبال رادیو ورزش که دوشنبه ها از ساعت 9 صبح با صدای علیرضا حافظی روی آنتن می رفت، در همان ساعت برای آخرین بار صدای این کارشناس و مجری قدیمی رادیو پخش شد که حاضران را تحت تاثیر قرارداد.

در مراسم تشییع پیکر مرحوم علیرضا حافظی مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک، ولی الله صالح نیا مربی بدنساز پیشین تیم ملی، محمد زادمهر بازیکن پیشین پرسپولیس، مجید ندیری مدیر رادیو ورزش، جمعی از همکاران رسانه ای و ... حضور داشتند.

پیکر علیرضا حافظی پس از تشییع از مقابل محل کارش در شرکت توانیر به بهشت زهرا منتقل شد و در میان حزن و اندوه همکاران و اعضای خانواده اش برای همیشه در آرامگاه ابدی اش از قطعه نام آوران به خاک سپرده شد.

مراسم یادبود این روزنامه نگار و کارشناس رادیو که شنبه شب و پس از مدتها تحمل بیماری ریوی به دیار باقی شتافت، روز پنجشنبه هفته جاری از ساعت 15 الی 16:30 دقیقه در مسجد بلال صداوسیما برگزار خواهد شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده مرحوم علیرضا حافظی و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفته و برایش از خداوند منان بهشت برین مسئلت دارد. روحش شاد و یادش گرامی باد.