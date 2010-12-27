ایستادن مسافران در شرایط نامناسب در مترو دور از کرامت انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و لزوم گسترش حمل و نقل عمومی به ویژه مترو گفت : هم اکنون تعداد زیادی از خطوط راه اندازی شده است که ظرفیت به کارگیری واگن های بیشتری نیز دارند و در صورت تردد واگن های بیشتر در تونل های احداث شده مترو ، این ظرفیت وجود دارد تا مسافران بیشتری جا به جا شوند.

وی با بیان این که در چند روز اخیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ، تعداد مسافران مترو به نحو مشهودی بیشتر شده است ، افزود : با وجود آنکه استقبال شهروندان از مترو بیشتر شده است ، اما واگن ها ظرفیت کافی را ندارند و حتی شاهد هستیم که در برخی نقاط مسافران برای انکه سوار مترو شوند ، همدیگر را هل می دهند که این کار درست نیست و دور از جایگاه کرامت انسانی است که شهروندان در شرایط مناسبی بایستند تا حمل شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ، بهترین راهکار برای حل این معضل را حمل و نقلی سریع و سالم دانست و خاطر نشان کرد : با گسترش حمل و نقل عمومی ، استفاده از اتومبیل های شخصی کمتر خواهد شد و به دنیال آن از مصرف زیاد انرژی کاسته می شود و مردم نیز با وسیله ای تردد می کنند که هم سرعت بیشتری دارد وهم با صرف سوخت کمتر، از آلودگی بیشتر هوا نیز جلوگیری می کند .