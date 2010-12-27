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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

چمران:

ایستادن مسافران در شرایط نامناسب در مترو دور از کرامت انسانی است

ایستادن مسافران در شرایط نامناسب در مترو دور از کرامت انسانی است

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به استقبال شهروندان از مترو با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بر گسترش وسایل حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: اینکه مسافران به دلیل حجم انبوده جمعیت در مترو در شرایط نامناسبی بایستند دور از کرامت انسانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و لزوم گسترش حمل و نقل عمومی به ویژه مترو گفت : هم اکنون تعداد زیادی از خطوط راه اندازی شده است که ظرفیت به کارگیری واگن های بیشتری نیز دارند و در صورت تردد واگن های بیشتر در تونل های احداث شده مترو ، این ظرفیت وجود دارد تا مسافران بیشتری جا به جا شوند.

وی با بیان این که در چند روز اخیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ، تعداد مسافران مترو به نحو مشهودی بیشتر شده است ، افزود : با وجود آنکه استقبال شهروندان از مترو بیشتر شده است ، اما واگن ها ظرفیت کافی را ندارند و حتی شاهد هستیم که در برخی نقاط مسافران برای انکه سوار مترو شوند ، همدیگر را هل می دهند که این کار درست نیست و دور از جایگاه کرامت انسانی است که شهروندان در شرایط مناسبی بایستند تا حمل شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ، بهترین راهکار برای حل این معضل را حمل و نقلی سریع و سالم دانست و خاطر نشان کرد : با گسترش حمل و نقل عمومی ، استفاده از اتومبیل های شخصی کمتر خواهد شد و به دنیال آن از مصرف زیاد انرژی کاسته می شود و مردم نیز با وسیله ای تردد می کنند که هم سرعت بیشتری دارد وهم با صرف سوخت کمتر، از آلودگی بیشتر هوا نیز جلوگیری می کند .

کد مطلب 1218613

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