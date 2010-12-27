اسامی برترین محققان جشنواره رازی/ دو وزیر دولتهای هفتم و نهم برتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره رازی، یک برگزیده افتخاری در این دوره انتخاب شده است. برگزیده افتخاری این دوره شهید دکتر مجید شهریاری محقق برجسته کشور است که به دلیل خدمات ارزنده در انجام پژوهشهای مربوطه به کاربرد پرتوهای رادیواکتیو در تشخیص و درمان معرفی شد.

دکتر مجید شهریاری صبح دوشنبه 8 آذر ماه 89 در حالی که با خودروی شخصی خود عازم دانشگاه شهید بهشتی بود توسط دشمنان قسم خورده انقلاب از طریق بمبگذاری مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

برگزیدگان از میان 660 پرونده انتخاب شده اند که 27 درصد شرکت کنندگان را زن و 73 نفر را مرد را تشکیل می دهند. 44 نفر در این دوره برگزیده شده اند که از این میان 14 درصد را زن و 86 درصد را مرد تشکیل می دهند.

گروه تخصصی ابداعات و اختراعات: 82 پرونده . 3 برگزیده

گروه تخصصیHSR: هجده پرونده . 3 برگزیده

گروه تخصصی علوم بالینی - داخلی: 76 پرونده . 7 برگزیده

گروه تخصصی علوم بالینی - جراحی: 56 پرونده . 5 برگزیده

گروه تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه: 80 پرونده . 5 برگزیده

گروه تخصصی علوم پایه: 133 پرونده . 5 برگزیده

گروه تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی: 58 پرونده . 3 برگزیده

گروه تخصصی علوم دارویی: 56 نفر . 5 برگزیده

گروه تخصصی علوم دندانپزشکی: 33 پرونده . 4 برگزیده

گروه تخصصی فناوری های نوین: 35 پرونده . 4 برگزیده

از میان سازمانها و نهادهای غیردولتی حامی پژوهش های علوم پزشکی مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور با مدیر مسئولی دکتر حسن هاشمی انتخاب شده است.

رتبه بندی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال 88

رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک : دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو : دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

کمیته های تحقیقات دانشجویی

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک : کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو : کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه : کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا

نشریات برتر

نشریه هپاتیت و سایر بیماری های کبدی Hepatitis Monthly با مدیرمسئولی دکتر کامران باقری لنکرانی و سردبیر دکتر سیدموید علویان از دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

نشریه آلرژی، آسم و ایمونولوژی ایران Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology با مدیرمسئولی دکتر مصطفی معین و سردبیری دکتر محمدباقر اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشریه زنان مامایی نازایی ایران به مدیرمسئولی دکتر قدسیه سیدی علوی و سردبیری دکتر منیره پورجواد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش مهر، شانزدهمین جشنواره رازی به منظور تجلیل از محققین و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی و توسعه فرهنگ تحقیق علم و فناوری 22 دیماه برگزار می شود.