اخبارکوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تیم والیبال پیکان که عنوان سومی باشگاههای جهان را در اختیار دارد، عصر روز یکشنبه در مقابل تیم ارومیه شکست را پذیرفت.

تیم ارومیه در حضور تماشاگران مشتاق ورزش والیبال ارومیه ای و در چهارچوب مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه سه بر صفر تیم پیکان را مغلوب کرد.

نتیجه 25 بر 15 در گیم اول و نتیجه مشابه 25 بر 16 حاصل تلاش بازیکنان تیم ارومیه در گیم های دوم و سوم پیروزی ارشمندی را برای میزبان در این دیدار رقم زد.

تیم والیبال ارومیه در سومین دیدار خود درسالن شش هزار نفری غدیر این شهر در میان تشویق بیش از پنج هزار والیبال دوست آذربایجان غربی، پیکان را با شکست بدرقه کرد.

تیم والیبال ارومیه از سه دیدار انجام شده خود دو برد و یک باخت را در کارنامه دارد.

این تیم در دیدار اول خود در مقابل تیم پرسپولیس با نتیجه سه بر دو مغلوب شد و در دیدار دوم که به صورت خانگی برگزار شد، تیم میزبان در مقابل بازرگانی جواهری گنبد با نتیجه سه بر دو صاحب پیروزی شده بود.

قهرمانی تیم آینده سازان نقده در قهرمانی مسابقات فوتبال جوانان آذربایجان غربی

تیم آینده سازان نقده با شکست حریفان خود در مرحله نهایی مسابقات فوتبال جوانان استان قهرمان این دوره از رقابت ها شناخته شد .

در مرحله نهایی این رقابت ها که عصر روز یکشنبه، با حضور سه تیم مکریان مهاباد، اروم نصر ارومیه و آینده سازان نقده در ورزشگاه تختی نقده برگزار شد تیم آینده سازان با دو برد قهرمان شد و تیمهای مهاباد و اروم نصر ارومیه به ترتیب دوم و سوم شدند .

تیم آینه سازان نقده با کسب این مقام به عنوان نماینده آذربایجان غربی جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان کشور که بهمن ماه سال آینده برگزار می شود را کسب کرد .

قرار گرفتن تیم فوتبال مقاومت مکریان در رده نخست جدول لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور

در ادامه دور برگشت رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور یک دیدار در ورزشگاه آزادی مهاباد بین دو تیم مقاومت مکریان مهاباد و آرا غرب کرمانشاه برگزار شد که دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی یک بر یک دست یافتند .

تیم مقاومت مکریان با کسب این نتیجه، هم اکنون با کسب 19 امتیاز در رده نخست جدول قرار دارد و این تیم در رقابت های لیگ دسته سه باشگاه های کشور با تیمهای پالایش گاز ایلام، استقلال همدان، آرا غرب کرمانشاه، وحدت ایوانغرب، احسان سپید نهاوند، داتیس لرستان، خیبر متوسلیان پلدختر، شهرداری شازند مرکزی، اوراز مریوان، دارتاک لرستان و پرسپولیس ایلام همگروه است.

لیگ دسته سه فوتبال باشگاه های کشور، امسال در شش گروه 12 تیمی برگزار می شود که مقاومت مکریان مهاباد به عنوان نماینده آذربایجان غربی در این رقابت ها حضور دارد.