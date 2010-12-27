به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر اغلب واحدهای تولیدی صنعتی علاوه بر معرفی محصولات جدید و جذب مشتریان، در پی کاهش قیمت محصولات خود هستند.

کاهش قیمت لاستیک

وی از کاهش قیمت لاستیک در بازار در دو ماهه اخیر خبر داد و پیش بینی کرد که روند کاهشی قیمت لاستیک در دو ماه آینده نیز تداوم داشته باشد.

بخشنامه جدید وزارت صنایع

وزیر صنایع و معادن همچنین خبر داد که براساس بخشنامه ای که در روزهای اخیر ابلاغ شده است، واحدهای پتروشیمی موظف به ارائه مستقیم محصولاتشان به واحدهای صنعتی مصرفی شده اند.

اطلاعی از درخواستها ندارم

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه باتوجه به مصوبه کارگروه کنترل بازار مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی برای افزایش قیمت باید درخواست خود را به این کارگروه ارائه کنند؛ آیا وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی صنعت و معدن کشور از درخواستهای جدید واحدها در این باره خبر دارد؟ گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و از وزارت بازرگانی بپرسید.

واحدهای صنعتی و معدنی در 8 روز نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها چه مشکلاتی را با وزارت صنایع و معادن درمیان گذاشته اند، پرسشی دیگر یکی از خبرنگاران بود که محرابیان نیز بدون پاسخگویی از این پرسش عبور کرد.

کاهش تعرفه واردات مواد اولیه دو محصول

محرابیان در ادامه از کاهش تعرفه واردات مواد اولیه دو محصول در روزهای اخیر خبر داد و اظهارداشت: امکان کاهش تعرفه مواد اولیه برخی محصولات دیگر در آینده نیز وجود دارد.

نرخهای تبعیضی در فاز نخست نخواهیم داشت

وزیر صنایع و معادن به صراحت گفت که در این مرحله اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نرخهای تبعیضی برق و گاز برای واحدها نخواهیم داشت و در مراحل بعدی امکان دارد که برای برخی صنایع پرمصرف همچون آلومینیوم نرخهای تبعیضی در نظر گرفته شود.

وی اعلام کرد: براساس هماهنگی‌هایی که بین وزارتخانه‌های نفت و صنایع و معادن ایجاد شده، قرار است شرکهای صنعتی فاقد گاز، صاحب گازطبیعی شوند که با این اقدام، توزیع گازوئیل سهمیه‌ای در آینده معنا پیدا نمی‌کند و خود به خود آنان به سمت مصرف گاز گرایش پیدا خواهند کرد.

3 میلیون لیتر سهمیه گازوئیل روزانه صنایع

محرابیان ادامه داد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شده است روزانه سه میلیون لیتر نفت گاز (گازوئیل) تحویل بگیریم و در اختیار صنعتگران قرار دهیم، ضمن اینکه قرار است نحوه توزیع این سهمیه براساس بخشنامه مشترک وزارتخانه‌های نفت و صنایع و معادن به تمامی مراکز صنعتی ابلاغ ‌شود.

بازار فولاد آرام و متعادل است

وی بازار فولاد در حال حاضر را "آرام و متعادل" خواند و اظهارداشت: در حوزه فولاد فرآیند بورسی بوده و قیمتها تابع عرضه و تقاضا است. به گفته محرابیان، تمام واحدهای صنعتی می توانند مشکلات خود را از طریق تلفن 09612 به وزارت صنایع و معادن اعلام کنند.

وزیر صنایع و معادن آینده اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای صنعتگران را "خوب، درخشان و امیدبخش" توصیف کرد و درباره بازار سیمان گفت: هیچگونه تغییر قیمتی در سیمان نخواهیم داشت.