امور شهری به شهرداری و شوراها واگذار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرمی گفت: مسئولیت دولت اداره و سیاست گذاری امور کلان کشور است و باید هر مقدار که امکان پذیر است به شورای شهر و شهرداری ها واگذار کند.

این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اذعان داشت: با انتخاب شهردار توسط دولت و وزارت کشور مخالفم چرا که دولت باید به امور دیگری رسیدگی کرده و این مسئولیت ها را طبق قانون به خود مردم واگذار کند.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که تعهدات دولتی در جریان هدفمندی یارانه ها پرداخت شود و گفت : همزمان با اجرای قانون هدفمندی استفاده مردم از حمل و نقل عمومی هم بیشتر شده و لازم است حداقل از پتانسیل های آماده به کار مترو بهره برداری شود.

اکرمی افزود: قانون اختصاص تسهیلات به مترو تنها مربوط به تهران نبوده و شهرهای دیگر نیز شدیدا نیازمند دریافت این تسهیلات هستند. از طرفی باید بسترهای کنترل سفرهای درون شهری در کلانشهرها به خصوص تهران فراهم شود.