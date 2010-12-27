تعزیه "چهار سردار" در رامیان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، داوود قاسمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامیان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران شهرستان گفت: در ایام محرم الحرام، ایام سوگواری ثاراله و یاران با وفایش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامیان با همکاری و دعوت از خادمین اهل بیت و ذاکرین آل اله، تعزیه عاشورا با موضوع ماجرای نبرد "حر" با عنوان چهار سردار را در جوار شهدای این شهرستان به اجرا در آورد.

وی گفت: اجرای این برنامه ها در آشنایایی بیشتر نسل های مختلف با پا عاشورا تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: عزاداران حسینی در ساعات اجرای تعزیه از این مرامس استقبال کردند.



مسئول بسیج هنرمندان استان گلستان نیز برنامه های این سازمان را در ماه گذشته در شهرستان بندرگز تشریح کرد.



سلیمان منتظر قائم گفت: مراسم تجلیل از هنرمندان بسیجی در کانون بسیج هنرمندان شهرستان بندرگز به جهت قدردانی از تلاشگران بسیجی در عرصه هنر انجام پذیرفت.



وی با اشاره به برگزاری نشست بصیرت بسیجیان هنرمند در شهرستان بندرگز افزود: نشست بصیرت در راستای بصیرت بسیجیان هنرمند در خصوص مسائل سیاسی روز انجام گرفت.



وی اظهار داشت: این نشست یکروزه با حضور 150 نفر از بسیجیان هنرمند خواهر و برادر به همراه جمعی از روسای ادارات شهرستان بندرگز برگزار شد.