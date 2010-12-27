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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

سری جدید "هفت کلام حرف حساب" در شبکه آموزش تهیه می‌شود

تولید سری جدید مجموعه "هفت کلام حرف حساب" به کارگردانی رامین ناصرنصیر شروع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "‌هفت کلام حرف حساب" عنوان مجموعه نمایشی است که با طرح 90 داستان کوتاه از میان روزمرگی‌ها و آنچه در یک زندگی ساده ایرانی می‌گذرد نکته‌های آموزشی را به مخاطبان شبکه آموزش منتقل می‌کند.
 
در این مجموعه رامین ناصر نصیر علاوه بر کارگردانی در کنار بازیگرانی همچون پرستو گلستانی، طناز خاک‌نژاد، پارسا قاسمی، بهروز بقایی و فرهاد آییش بازی می‌کند که در سری اول هم این بازیگران حضور داشتند. 
 
مهرداد ضیایی، ژیلا نقی‌زاده، حدیثه نظرغلامی و نیوشا صدر نگارش سری دوم "‌هفت کلام حرف حساب " را به عهده دارند.
کد مطلب 1218622

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