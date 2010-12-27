حماسه 9 دی غیرت دینی مردم را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، امیر خجسته صبح دوشنبه در شورای معاونان این سازمان با بیان اینکه مبنای جامعه اسلامی بر اصل ولایت فقیه استوار است، گفت: پیروی از ولایت فقیه سفارش خدا و پیامبر خدا ست چراکه ولایت فقیه ادامه مسیر پیامبران و ائمه معصومین (ع) است.

خجسته با بیان اینکه یک جامعه اسلامی با تکیه و پشتیبانی از ولایت فقیه می تواند مسیر را به درستی طی کند، اظهار داشت: باید ولایت فقیه را قبله نما و چراغ هدایت برشمرد.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی ایران اصل و محور نظام ولایت فقیه است، افزود: جریان فتنه با یک برنامه ریزی از قبل تعیین شده از انتخابات دهم آغاز شد و با خط گرفتن از سردمداران استکبار سعی در براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشت که به مدد الهی ناکام ماند.

خجسته افزود: رهبر معظم انقلاب از مدتها پیش درصدد آگاهی دهی به جامعه برای آمادگی در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود اما همانانی که در خواب غفلت بودند مسیر را گم و در سپاه دشمن شمشیر زدند و تاکنون با گذشت حدود دو سال بر اشتباه خود پافشاری می کنند که به فرموده رهبری، آنها تأکید به حذف خود دارند.

وی افزود: اگر روشنگری های مرجع عالی قدر جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در زمان فتنه نبود امروز شرایط طور دیگری رقم می خورد و سرنوشت کشور و مردم مشخص نبود.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران استان همدان با بیان اینکه در مقایسه ای با کشور های مسلمان عربی همسایه می توان صلابت جمهوری اسلامی ایران در چند دهه اخیر را در زیر سایه ولایت فقیه را احساس کرد، گفت: هدف اصلی دشمن تضعیف ولایت فقیه است و باید مراقب رفتار و گفتار خود بود و در کسب بصیرت و ایجاد آن به فرموده رهبری تلاش مضاعف داشت.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در مناسبت های مختلف ارادت خود را نسبت به ولایت فقیه نشان داده اند و حماسه تاریخی 9دی روز بی نظیر حماسه آفرینی مردم بود که با درهم شکستن جریان فتنه هم بصیرت و هم تکیه بر ولایت فقیه را نشان دادند.