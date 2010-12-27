به گزارش خبرگزاری مهر، این شیوه‌نامه شامل شش فصل، هفت ماده و سه تبصره و مشتمل بر محورهای: "کلیات"، "اهداف"، "ساختار تشکیلاتی شورا"، "وظایف شورا"، "شیوه‌های حمایتی"، "ملاک‌ها و معیارهای حمایت" تنظیم شده است.

برپایه این خبر متن کامل شیوه‌نامه تشکیل شورای حمایت به این شرح است:

فصل اول: کلیات

ماده1- به منظور هدایت، متنوع‌سازی و گسترش چتر حمایتی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه هنرهای نمایشی برای تولید و عرضه آثار نمایشی ارزشمند، شورای حمایت از آثار نمایشی که در این نامه "شورا" نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد تا فعالیت حمایت از مطالعه، تحقیق و نگارش نمایشنامه، تولید، نمونه‌سازی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، توزیع وعرضه در شبکه نمایش خانگی و اجرای برنامه‌های نمایشی (صحنه‌ای، سنتی، میدانی و ...) در گرایش‌های مختلف و تولید مشترک در برنامه‌ حمایت و گسترش هنرهای نمایشی از طریق اعطای یارانه مؤثر اجرا گردد.

فصل دوم: اهداف شورا

ماده 2- اهداف شورا عبارتست از:‌

1-2 نیل به مضامین و محورهای مورد حمایت در تولید آثار هنری (موضوع بند "د" سیاست‌های مشترک بخش‌های تحت پوشش در بسته سیاستی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1389)

2-2 رونق و توسعه فعالیتهای تئاتری

3-2 تأکید و اهتمام بر تنوع و تکثر محتوا و ساختار اجراهای تئاتری

4-2 گسترش چتر حمایتی بر کلیه رده‌های فعالان هنرهای نمایشی

5-2 متنوع سازی اشکال حمایت

6-2 هدایت و نظارت بر فعالیتهای نمایشی از طریق جهت‌دهی اشکال مختلف حمایتی

7-2 حمایت از مخاطبین آثار نمایشی به منظور حضور بیشتر و مستمر آنها در سالنها و تالارهای نمایشی

8-2 شمول دامنه‌های حمایتی به امور تبلیغاتی فعالیتهای تئاتری به منظور معرفی فعالیتهای نمایشی و جذب مخاطب بیشتر

9-2 تعمیم و سوق دادن کمکهای اعطایی از تولید و اجرای آثار نمایشی به مخاطبان، فضای نمایش، تبلیغات، کمکهای غیرمالی و جنبی و ...

فصل سوم: ساختار تشکیلات شورا

ماده 3- ساختار تشکیلاتی شورا مرکب از سه شخصیت حقوقی زیر است:

1- معاون وزیر در امور هنری یا نماینده تام‌الاختیار وی (رئیس شورا)

2- مدیر کل هنرهای نمایشی یا نماینده تام‌الاختیار وی

3- مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی (دبیر شورا)

فصل چهارم: وظایف شورا

ماده4- وظایف شورا عبارتست از:

1- 4 بررسی و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادات واصله از سوی رئیس تالارهای مربوط برای اجرای عمومی در سالن‌های تحت پوشش در تهران

1-1-4 تأیید تعداد اجرا و زمان اجرای آثار نمایشی پیشنهاد شده از سوی رئیس تالار

2-1-4 تعیین میزان و انواع حمایت از آثار نمایشی اعم از کمک مستقیم یا حمایتهای جانبی

2-4 حمایت از آثار نمایشی گروه‌های تئاتری در دیگر سالن‌های شهر تهران

3-4 حمایت از آثار تولیدی گروه‌های تئاتری حرفه‌ای شهرستان‌ها جهت اجرا در سالن‌های تحت پوشش شهر تهران

4-4 حمایت در زمینه تبلیغات و معرفی آثار تولیدی تحت حمایت و تعیین میزان و چگونگی تبلیغات

5-4 تعامل و همکاری با شورای نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی به منظور دستیابی و تحقق اهداف مورد نظر در بند 1-2 ماده 2 این شیوه‌نامه

ماده 5: به منظور تعیین برآورد مالی هزینه تولید و اجرای نمایش، "کمیته تخصصی" با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران به عنوان رئیس کمیته تخصصی

2- رئیس شورای نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی یا نماینده تام‌الاختیار وی

3- رئیس تالار مربوطه (تالارهای تحت پوشش)

4- دو نفر از هنرمندان آگاه و خبره به پیشنهاد مدیرکل هنرهای نمایشی و تأیید معاون امور هنری

تبصره: خانه‌ تئاتر می‌تواند یک هنرمند آگاه و خبره را به عنوان عضو، به کمیته تخصصی معرفی نماید. در این صورت تعداد هنرمندان معرفی شده از سوی مدیرکل هنرهای نمایشی از دو نفر به یک نفر کاهش می‌یابد.

کمیته تخصصی فوق، هزینه تولید و اجرای اثر نمایشی – که از سوی رئیس تالار مربوطه به اداره نظارت و ارزشیابی ارایه شده و مورد بررسی قرار گرفته است – را برآورد مالی نموده نتیجه آن را به شورای حمایت اعلام می‌نماید.

فصل پنجم: شیوه‌های حمایتی

ماده6- شیوه‌های حمایتی علاوه بر اختصاص 80% درآمد حاصل از فروش نزد گیشه به شرح زیر است:

1-6 تأمین بخشی از هزینه‌ها از طریق تخصیص یارانه معین به ازای فروش هر قطعه بلیت به تماشاگران

2-6 در موراد خاص، به منظور تولید و اجرای آثار نمایشی تخصصی، اعطای کمک بلاعوض به جای یارانه بلیت حداکثر به میزان هزینه تمام شده

3-6 پیش خرید بلیت اثر نمایشی قبل از اولین اجرا، حداکثر معادل مبلغ برآورد هزینه تولید و اجرای اثر نمایشی به منظور توزیع هدفمند آن

4-6 پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه تبلیغات آثار نمایشی از طریق صدا و سیما

5-6 تأمین تمام یا بخشی از بهای هزینه تمام شده آثار نمایشی در اجراهای موضوعی و مناسبتی و توزیع و اهدای بلیت رایگان بین مخاطبین آثار با هدف تولید و اجرای آثا ارزشمند

6-6 تأمین امکانات و تسهیلات جنبی مورد نیاز برای اجرای اثر نمایشی توسط تالار یا سالن

7-6 حمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی در قبال واگذاری تمام و یا بخشی از حقوق (رایت) اثر نمایشی (اجرای صحنه‌ای، نمایش خانگی، تلویزیونی، بین‌المللی و ...) به انجمن هنرهای نمایشی ایران برای عرضه در عرصه‌های مربوط

8-6 حمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی به صورت اعطای وام قرض‌الحسنه

9-6 کمک به مطالعه، تحقیق و نگارش نمایشنامه‌های ارزشمند

10-6 کمک به اجاره سالن برای اجرای آثار نمایشی ارزشمند

تبصره: بدیهی است شورا در خصوص اعطای یک یا ترکیبی از شیوه‌های فوق به منظور حمایت از اثر نمایشی مختار است.

فصل ششم: ملاک و معیار حمایت

ماده7- عوامل تعیین‌کننده و ملاک و معیار حمایت به شرح زیر می‌باشد:

1-7 نمایشنامه جدید و اجرانشده و آثار بدیع، نو و ابتکاری

2-7 شکل و محتوای اثر نمایشی به یکی از محورها و ارزش‌های برشمرده (مضامین و محورهای مورد حمایت) صراحت داشته باشد.

3-7 میزان موفقیت در جذب مخاطب و تماشاگر

4-7 رعایت استانداردهای فنی و ساختمانی

5-7 سطح کیفی عوامل بکار گرفته ‌شده در اثر نمایشی (کارگردان، بازیگر، نمایشنامه‌، طراح صحنه و ...)

6-7 آثار نمایشی برگزیده جشنواره‌های معتبر

7-7 میزان تأثیرگذاری در شکل‌گیری و متنوع‌سازی گونه‌ها و ژانرهای نمایشی

8-7 حائز شرایط لازم و استاندارد برای ورود به عرصه جهانی و نمایش و اجرا در کشورهای خارجی

9-7 تولید مشترک آثار نمایشی

تبصره: بدیهی است اثر نمایشی می‌تواند یک یا چند ویژگی از ویژگی‌های فوق را دارا باشد.

این شیوه‌نامه به منظور هماهنگی با خط مشی و اعمال سیاستهای کلی معاونت امور هنری و جنبه‌های نظارتی آن در اهدای کمکها که توسط حوزه مشاور برنامه‌ریزی و نظارت در فصل7، ماده 7، بند 42 و تبصره 2 توسط حوزه مشاور برنامه‌ریزی و نظارت تنظیم و به تأیید معاون وزیر در امور هنری رسید و از تاریخ 15 آبان‌ماه لازم‌الاجرا است.