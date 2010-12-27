تلفنهای همراه هوشمند برای کاربران خود بیش از حد باهوشند!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Envirofone موسسه بازیافت دستگاههای موبایل در انگلیس با نظرسنجی از دو هزار کاربر تلفنهای همراه هوشمند "آی- فن 4" و "بلک بری" دریافت که 71 درصد از کاربران از تلفنهای همراه هوشمند خود تنها برای تماس گرفتن، ارسال "اس. ام. اس" و ورود به شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. به طوری که این کاربران تنها از 10 درصد از عملکردهای تلفنهای همراه هوشمند خود بهره می گیرند.

به گفته ارائه دهندگان این نظرسنجی، با وجود هزاران برنامه جانبی که هر روز ویژه موبایلهای هوشمند توسعه می یابند و می توانند تواناییهای بسیار بالایی را ارائه کنند اما مردم هنوز از این دستگاههای پیشرفته تنها به عنوان یک تلفن همراه معمولی استفاده می کنند.

براساس گزارش دیلی میل، برپایه این تحقیقات، درحال حاضر 11 میلیون تلفن همراه هوشمند در دست کاربران انگلیسی است. این محصولات که در حقیقت "رایانه های جیبی واقعی" هستند می توانند ایمیلها را مستقیما ارسال و دریافت کرده و دسترسی سریع و آسان به اینترنت را میسر کنند.