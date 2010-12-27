انتخاب شهرداران توسط شوراها بهتر از روشهای گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح الله حسینی افزود: بازگشت به گذشته در انتخاب شهرداران، امور شهری را مختل کرده و آنها را با رکود مواجه می کند.

وی ادامه داد: طرح انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور و دولت یک تجربه شکست خورده است که سالهای پیش مورد تجربه قرار گرفته و دیگر نیازی به تکرار روشهای منسوخ نیست.

حسینی گفت: اجرایی شدن چنین طرحی ، حرکتی روبه عقب است و با موضوع واگذاری امور به بخشهای غیردولتی مغایرت دارد.

وی با تاکید بر اینکه شوراها بستری برای واگذاری امور به مردم هستند و باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشیم، افزود: با وجود برخورداری شوراها از قابلیتهای فراوان اجتماعی و عمرانی و... و نیز با وجود تاکیدات همه کارشناسان و دلسوزان برای کمک به پویایی هر چه بیشتر این نهاد، برنامه هایی که درصدد تضعیف آن و به تبع مدیریت شهری باشند، هیچگاه با اقبال مردم و مجلس مواجه نمی شود.