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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

یک نماینده مجلس:

انتخاب شهرداران توسط شوراها بهتر از روشهای گذشته است

انتخاب شهرداران توسط شوراها بهتر از روشهای گذشته است

عضو کمیسیون عمران مجلس، انتخاب شهرداران به روش فعلی را بهتر از روشهای گذشته دانست و گفت: انتخاب شهرداران به خصوص در شهرهای بزرگ به روش گذشته و دولتی شدن آن موضوعی است که قابلیت طرح ندارد و نباید با این کار شوراها را تضعیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح الله حسینی افزود: بازگشت به گذشته در انتخاب شهرداران، امور شهری را مختل کرده و آنها را با رکود مواجه می کند.

وی ادامه داد: طرح انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور و دولت یک تجربه شکست خورده است که سالهای پیش مورد تجربه قرار گرفته و دیگر نیازی به تکرار روشهای منسوخ نیست.

حسینی گفت: اجرایی شدن چنین طرحی ، حرکتی روبه عقب است و با موضوع واگذاری امور به بخشهای غیردولتی مغایرت دارد.

وی با تاکید بر اینکه شوراها بستری برای واگذاری امور به مردم هستند و باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشیم، افزود: با وجود برخورداری شوراها از قابلیتهای فراوان اجتماعی و عمرانی و... و نیز با وجود تاکیدات همه کارشناسان و دلسوزان برای کمک به پویایی هر چه بیشتر این نهاد، برنامه هایی که درصدد تضعیف آن و به تبع مدیریت شهری باشند، هیچگاه با اقبال مردم و مجلس مواجه نمی شود.

کد مطلب 1218627

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