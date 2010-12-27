ریشه کنی اعتیاد نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی صبح دوشنبه در بازدید از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و در جمع فرماندهان و کارکنان گفت: بدون شک اعتیاد و مواد مخدر به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی فراگیر و بزرگترین و سودآورترین تجارت جهانی است.

وی گفت: بدلیل همسایگی ایران با کشور افغانستان متأسفانه کشور ما به عنوان یکی از کشورهای در معرض آسیب مواد مخدر قرار گرفته و همه ساله تعداد زیادی از همکاران ما در نیروی انتظامی در راستای مبارزه با این بلای خانمانسوز جان خود را از دست می دهند.

سرهنگ دارایی در ادامه افزود: برای مقابله با هر نوع آسیب اجتماعی ایمن سازی جامعه مهمترین و کم هزینه ترین راه رویارویی با آسیب خواهد بود.

به گفته وی راه مبارزه با اعتیاد را باید از میان خانواده ها و تغییر نگرش آنها و روشهای استفاده به آنها را نشان داد.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان مهمترین راه درمان و پیشگیری از مواد مخدر را خودآگاهی و خود درمانی فرد دانست و بیان داشت: تقویت جنبه های معنوی دین و اخلاق از طریق آموزش های فردی و همچنین توسعه مراکز تفریحی و ورزشی از جمله مهمترین راههای پیشگیری از اعتیاد است.

سرهنگ دارایی با تأکید براینکه برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر همیشه و در همه حال در سرلوحه برنامه های نیروی انتظامی قرار دارد خاطرنشان کرد: ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه نیاز به عزم ملی است و همه سازمانها و نهادها باید در این عزم ملی بسیج شوند.