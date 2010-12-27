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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

ریشه کنی اعتیاد نیازمند عزم ملی است

ریشه کنی اعتیاد نیازمند عزم ملی است

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی گلستان گفت: مهمترین راه درمان و پیشگیری از مواد مخدر خودآگاهی و خود درمانی فرد است و برای ریشه کن کردن آن نیاز به یک عزم ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی صبح دوشنبه در بازدید از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و در جمع فرماندهان و کارکنان گفت: بدون شک اعتیاد و مواد مخدر به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی فراگیر و بزرگترین و سودآورترین تجارت جهانی است.

وی گفت: بدلیل همسایگی ایران با کشور افغانستان متأسفانه کشور ما به عنوان یکی از کشورهای در معرض آسیب مواد مخدر قرار گرفته و همه ساله تعداد زیادی از همکاران ما در نیروی انتظامی در راستای مبارزه با این بلای خانمانسوز جان خود را از دست می دهند.

سرهنگ دارایی در ادامه افزود: برای مقابله با هر نوع آسیب اجتماعی ایمن سازی جامعه مهمترین و کم هزینه ترین راه رویارویی با آسیب خواهد بود.

به گفته وی راه مبارزه با اعتیاد را باید از میان خانواده ها و تغییر نگرش آنها و روشهای استفاده به آنها را نشان داد.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان مهمترین راه درمان و پیشگیری از مواد مخدر را خودآگاهی و خود درمانی فرد دانست و بیان داشت: تقویت جنبه های معنوی دین و اخلاق از طریق آموزش های فردی و همچنین توسعه مراکز تفریحی و ورزشی از جمله مهمترین راههای پیشگیری از اعتیاد است.

سرهنگ دارایی با تأکید براینکه برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر همیشه و در همه حال در سرلوحه برنامه های نیروی انتظامی قرار دارد خاطرنشان کرد: ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه نیاز به عزم ملی است و همه سازمانها و نهادها باید در این عزم ملی بسیج شوند.

کد مطلب 1218628

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