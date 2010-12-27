استقبال شهروندان از مترو و اتویوسهای تندرو به دنبال هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با اعلام این مطلب گفت: ارتقای کیفی شبکه حمل و نقل عمومی میبایست به نحوی باشد که شهروندان استفاده از وسایل نقلیه عمومی سریع، راحت، ایمن و با قیمت مناسب را نسبت به وسیله نقلیه شخصی خود مقرون به صرفه دانسته و آن را برگزینند.
وی با اشاره به اینکه در راستای بهبود خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی بیش از هر چیز ارتقای کیفیت ناوگان را مورد توجه قرار دادهایم، اظهار کرد: در تلاشیم تا ناوگان اتوبوسرانی از نظر ظاهری در حد استانداردهای جهانی بوده و از امکاناتی همچون تهویه مطبوع، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و سیستم اطلاع رسانی مناسب برخوردار باشد.
معاون شهردار تهران از اتوبوسهای دوکابین مورد استفاده در خطوط اتوبوسرانی تندرو به عنوان نمونهای از اتوبوسهای استاندارد و مورد تایید مدیریت شهری نام برد و تصریح کرد: همچنین استانداردسازی ایستگاههای اتوبوس و سکوهای توقف مسافران و تکمیل سیستمهای اطلاعرسانی از دیگر اقداماتی است که در راستای ارتقای خدماترسانی مورد توجه قرار دارد.
تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه ارتقای ناوگان تاکسیرانی نیز در اولویت قرار دارد، اضافه کرد: به این منظور در گام نخست خودروهای با کیفیت داخلی و خارجی جایگزین خودروهایی خواهند شد که برای جابهجایی مسافران مناسب نیستند.
وی به مناسب سازی فضای داخلی تاکسیها برای خدماترسانی بهتر به شهروندان اشاره کرد و گفت: به این منظور استفاده از روکش مناسب صندلی، حفظ بهداشت و نظافت خودروها، مجهز بودن به سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و تحقق پرداخت بلیت الکترونیک از جمله اقداماتی است که به منظور ارتقای خدماترسانی در ناوگان تاکسیرانی در دستور کار قرار دارد.
معاون شهردار تهران با بیان این که خوشبختانه مترو از استانداردهای لازم برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان برخوردار است، اظهار کرد: تنها با تامین ناوگان به تعداد کافی و مورد نیاز میتوانیم خدماترسانی مناسبی به شهروندان داشته باشیم و از ازدحام در واگنها و مسائل و مشکلات ناشی از آن بکاهیم.
تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه سیستم حمل و نقل باید به گونهای باشد که همه اقشار در تمام نقاط شهر به راحتی به آن دسترسی داشته باشند، تصریح کرد: حتی اقشار کم توان یا ناتوان و نیز کودکان و سالخوردگان نیز باید بتوانند به سهولت از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
وی در پایان بر یکپارچگی شبکه حمل و نقل عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی تاکید کرد و گفت: این شبکه میبایست به گونهای طراحی شده باشد که اقشار مختلف بتوانند با طی مسافت قابل قبولی از مبداء به آن دسترسی داشته باشند و به این منظور هر شهروند باید بتواند از هر نقطه شهر با طی کردن 300 متر خود را به یکی از ایستگاههای حمل و نقل عمومی برساند.
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