جزئیات دستگیری قاتلان مامور یگان امداد/ 5 متهم اصلی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان صبح دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران با اشاره به دستگیری قاتلان مامور یگان امداد تهران گفت: در تاریخ 8 آذرماه سال جاری دو تن از ماموران یگان امداد نیروی انتظامی تهران بزرگ در حین انجام ماموریت مصدوم شدند که یکی از آنان به علت شدت جراحت وارده به شهادت رسید.

وی ادامه داد: پلیس آگاهی تهران توانست در کمتر از یکماه علی رغم وجود هرگونه سرنخی از قاتلان آنان را شناسایی و سرانجام روز گذشته دستگیر کند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به شرح ماجرای این پرونده گفت: در ساعت 10 شب هشتم آذرماه سال جاری ماموران یگان امداد از درگیری یکی از گشتهای یگان امداد در محدوده 45 متری خیابان زرند مطلع شدند که طی آن یکی از گشت های یگان امداد به یک سواری بلیزر مشکوک و متوجه شد که این خودرو مسروقه بوده است.

وی عنوان کرد: گشت یگان امداد اقدام به متوقف کردن خودروی مسروقه کرد که 4 سرنشین آن از خودرو پیاده و متواری شدند که در تعقیب و گریز متهمان دو مامور یگان امداد موفق شدند یکی از متهمان را دستگیر کنند و وی را به داخل خودروی گشت امداد منتقل کنند.

محمدیان گفت: زمانی که این دو مامور منتظر رسیدن نیروهای کمکی برای حمل متهمان و شناسایی و دستگیری سایر متهمان متواری بودند سایر افراد متواری شده با موبایل متهم دستگیر شده تماس گرفته و برای رهایی وی به ماموران پیشنهاد رشوه دادند.

وی اظهار داشت: با رد رشوه از سوی ماموران سه متهم متواری شده همراه با یکی از همدستان دیگر خود با دو خودروی وانت شورلت و بلیزر به سمت خودروی ماموران هجوم آوردند.

محمدیان گفت: ابتدا متهمان با خودروی بلیزر به سوی ماموران حمله کرده و آنان را زیر گرفتند و سپس خودروی دوم برای بار دیگر به خودروی گشت یگان امداد زده و ماموران را به شدت مجروح کردند سپس اقدام به آزاد کردن متهم دستگیر شده کرده و دو اسلحه ماموران را به سرقت بردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: متهمان پس از این اقدام به سمت میدان فتح متواری شده و پس از اینکه در حین فرار گشت های پلیس را مشاهده کردند در میدان فتح با ایجاد یک تصادف ساختگی خودروی 206 را با تهدید اسلحه به سرقت برده و متواری شدند.

وی افزود: مشخصات خودروی 206 مسروقه به تمامی یگانها اعلام شد که سرانجام این خودرو در نیمه شب همان روز در حالی که در اتوبان تهران کرج رها شده بود کشف شد.

محمدیان تصریح کرد: لاستیک جلوی خودروی 206 به دلیل سرعت زیاد ترکیده بود و سارقان پس از ترک خودرو لوازم آن را نیز به سرقت برده بودند.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: تحقیقات پلیس از سر صحنه درگیری متهمان با ماموران آغاز شد اما به علت سرقتی بودن دو خودروی بلیزر و همچنین نداشتن ارکان شناسایی خودروی وانت هیچ سرنخی در دست ماموران نبود.

وی گفت: با به دست آمدن یک اثر انگشت از خودروها ماموران توانستند هویت یکی از متهمان را که سابقه کیفری داشت شناسایی کنند و بر اساس آن چهار متهم دیگر را نیز شناسایی کردند.

محمدیان افزود: این افراد سارقان سابقه داری بودند که اقدام به سرقت مغازه ها و کارگاهها در حاشیه شهرها می کردند.

وی گفت: زمانی که متهمان از شهادت مامور یگان امداد مطلع شدند محل سکونت و حتی محل نگهداری اموال مسروقه خود را نیز تغییر دادند.

محمدیان گفت: سرانجام روز گذشته سه نفر از این افراد در محلی که در خرمدشت کرج اجاره کرده بودند دستگیر شدند. و یک نفر آنان نیز که برای عمل جراحی در بیمارستانی در کرج بستری شده بود دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران اظهار داشت: با شناسایی کارگاهی که این متهمان برای نگهداری از اموال مسروقه اجاره کرده بودند سه نفر دیگر از همدستانشان دستگیر و مقادیر اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

وی گفت: تا کنون 12 نفر در زمینه این پرونده دستگیر و از آنان دو سواری بلیزر، یک سواری شولت، یک دستگاه وانت نیسان، یک دستگاه پژو پرشیا، یک دستگاه پیکان و یک دستگاه سواری کیااوپیرس کشف شد که بیشتر آنان سرقتی بودند.

محمدیان گفت: میانگین سنی 5 متهم اصلی دستگیر شده در شهادت مامور یگان امداد بین 30 تا 35 سال بوده که هویت ضارب اصلی و سرکرده باند یوسف . م بوده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: یعقوب . م پدر یوسف نیز که دارای سابقه متعدد کیفری است در سر صحنه قتل حاضر بوده و جزو یکی از اعضای این باند است.

وی گفت: تمامی این متهمان با یکدیگر هم محلی بوده و در غرب تهران زندگی می کردند.

به گفته محمدیان، متهمان در فاصله زمانی پس از قتل مامور یگان امداد تا زمان دستگیری 6 فقره سرقت دیگر نیز مرتکب شده بودند.