مربیان تیم فوتبال امید موقت هستند/ حضور سرمربی خارجی قطعی است

فریدون معینی به عنوان رئیس کمیته‌های تیم‌های ملی و جوانان فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه های فدراسیون در خصوص انتخاب سرمربی برای تیم امید پرداخت که گزیده‌ای از این گفتگو در زیر می آید:

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: انتخاب سرمربی موقت برای تیم امید با واکنش‌های ضد و نقیضی همراه بود. جدا از انتقادهایی که همیشه هست، اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال از این انتخاب ابراز بی اطلاعی کرده و حتی تهدید به کناره گیری از عضویت در این کمیته کرده‌اند. این اتفاق چطور صورت گرفته و چرا موجب نارضایتی اعضای کمیته فنی شده است؟

فریدون معینی: اعضای کمیته فنی در تصمیم گیری برای تیم‌های ملی نقش مشورتی دارند و نظرات خود را مطرح می کنند تا در کمیته تیم‌های ملی در خصوص نظرات آنها تصمیم گیری شود. ما در جلسات اخیر کمیته‌های فنی و تیم‌های به این جمع بندی رسیدیم که برای هر سه تیم جوانان، امید و بزرگسالان ایران سرمربی خارجی انتخاب کنیم. کار گزینش سرمربی برای این سه تیم آغاز شده است. از آنجائیکه تیم امید باید از اسفندماه در مرحله گزینشی المپیک به میدان برود کار انتخاب سرمربی برای این تیم در اولویت است و بزودی گزینه مورد تایید فدراسیون برای تیم امید انتخاب می شود.

* این بزودی کی فرا می رسد و چند روز دیگر سرمربی تیم امید معرفی خواهد شد؟

- من برای زمان معرفی و انتخاب سرمربی برای تیم امید روز نمی توانم تعیین کنم. این کار بزودی نهایی می شود اما روزش مشخص نیست. آنچه مسلم است خیلی سریع سرمربی تیم فوتبال امید ایران معرفی خواهد شد و آغاز به کار می کند. اصلا با توجه به حساسیت شرایط تیم امید آقای افاضلی را معرفی کردیم که تیم مراحل آماده سازی تیم را آغاز کند.

* هومن افاضلی، بیژن طاهری، امیرحسین پیروانی و هادی طباطبایی که برای هدایت موقت تیم امید انتخاب شده اند، چقدر شانس دارند که سرمربی آینده این تیم را براساس اعلام شما خارجی است، همراهی کنند؟

- این دوستان بصورت موقت تیم امید را همراهی می کنند و قطعا سرمربی آینده این تیم گزینه‌های خود را برای هدایت تیم خواهد داشت که امکان دارد آنها نیز جزو گزینه‌های پیشنهادی به سرمربی جدید باشند.

* افاضلی با چه پیشینه‌ای به عنوان سرمربی موقت تیم فوتبال امید ایران انتخاب شده است؟

- اول عنوان کنم آقای افاضلی به عنوان سرمربی موقت و برای سروسامان دادن تیم امید، هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت. ایشان بالاترین سطح مربی را گذارنده و مدرک مربی درجه اول دارد. او فردی با دانش و آگاه است. دستیار آقای علی دایی در تیم ملی بوده است. به عنوان تحلیل گیر با بلاژویچ و برانکو همکاری کرده است و تجربه فعالیت در رده باشگاهی را هم دارد. آقای افاضلی با فوتبال غریبه نیست و می تواند به اوضاع تیم امید سرو سامان دهد.

* اما این انتخاب شما با انتقادهایی همراه بوده است.

- انتقاد همیشه هست و انتخاب‌های ما بدون انتقاد نیست. من هم مخالف انتقاد نیستم اما دوست دارم انتقادهایی شود که به تیم کمک کند.

* در فوتبال ایران این رسم بوده که سرمربیان موقت بعد از اینکه پروسه انتخاب مربی به بن بست می خورد، سرمربی قطعی می شوند. چه تضمینی هست که این داستان برای هومن افاضلی تکرار نشود؟

- شما مطمئن باشید سرمربی تیم امید خارجی خواهد بود و طی روزهای آینده معرفی می شود.

* آیا برای انتخاب سرمربی تیم امید گزینه‌ای را هم مدنظر دارید؟ اینکه مثلا سرمربی از کدام کشور و سبک فوتبال باشد، چه کارنامه ای داشته باشد و ...

- در این زمینه مطالعات زیادی داشته‌ایم. می خواهیم سرمربی انتخاب کنیم که توانایی هدایت تیم امید را داشته باشد و از کشوری باشد که نظر فوتبالی از کشورمان جلوتر است.

* اما طی سال‌های گذشته مربیانی برای تیم امید انتخاب شده اند که شایسته پذیرش این مسئولیت نبودند و یا سابقه فعالیت در این زمینه را نداشتند. با این شرایط نگرانی‌هایی وجود دارد که بازهم گزینه‌ای چون "کوردس" یا "سیموئز" برای تیم امید انتخاب شود.

- ببینید اتفاقاتی که در گذشته به وقوع پیوسته باعث شده تا برای انتخاب سرمربی تیم امید شک و شبهه‌های به وجود آید و برخی‌ها انتقاد کنند که سرمربی تیم امید مانند گذشته خواهد بود و... . ما هر کاری کنیم بازهم انتقاد هست. هر مربی برای تیم امید انتخاب کنیم بازهم انتقاد می کنند. خوب باشد انتقاد هست، بدهم باشد، انتقاد می شنویم. اما بهتر است اگر انتقادی می کنند برای کمک به تیم و سازنده باشد. بدون شک اگر غیر از این باشد، تیم امید و فوتبال ایران ضربه می خورد.

* رویکرد فدراسیون فوتبال در انتخاب سرمربی و مربیان تیم‌های مختلف چیست؟

- رویکرد ما توجه به علم و دانش است و مربیانی که چنین شرایطی را نداشته باشند، کنار گذاشته می شوند. البته در قبال این رویکرد مقاومت‌هایی می شود اما این باعث نمی شود که ما از موضع خود کوتاه بیاییم.

* کمتر از دو هفته دیگر جام ملت‌های آسیا آغاز می شود، درگیری تیم ملی با این پیکارها باعث نمی شود که بحث انتخاب سرمربی تیم امید در سایه قرار بگیرد؟

- به هیچ وجه. ما با جدیت بحث انتخاب سرمربی تیم امید را دنبال می کنیم.