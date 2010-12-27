توقیف 2 کامیون "سلاح موبایلی" در بصره/ دخالت مستقیم عربستان و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، سرویس های امنیتی استان بصره از ورود محموله سلاح های جدید به عراق از راه کویت و با کمک مزدوران انگلیسی خبر دادند.

این منابع با بیان اینکه این سلاح ها به شکل موبایل هستند و 4 گلوله در خشاب آن جای می گیرد اعلام کردند: هدف از وارد کردن این سلاح ها به عراق ترور کسانی است که با عقد قراردادهای نفتی این کشور با شرکت های انگلیسی مخالف هستند.

خبر دیگر اینکه نیروهای مرزی عراق صبح امروز 5 قاچاقچی را در منطقه "واکصه" در جنوب نجف اشرف بازداشت کردند.

این افراد سوار بر یک دستگاه کامیون هیوندای و حامل مواد مخدر، کمربندهای انفجاری و اسلحه های صدا خفه کن بودند و تلاش می کردند از طریق مرز عربستان وارد خاک عراق شوند.

مقامات عراقی بارها تاکید کرده اند که عربستان سعودی در امور داخلی این کشور دخالت می کند و همواره تلاش می کند اوضاع داخلی عراق را به طرق مختلف ناامن کند. صدور فتواهای تکفیری، حمایت مالی از تروریست ها و اعزام عاملان انتحاری و سلاح به عراق از جمله این راه ها محسوب می شود.