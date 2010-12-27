واگذاری 15 درصد از فعالیتهای نهضت سوادآموزی به تشکلهای مردمی

محمد مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون روش سواد آموزی در کشور به شیوه کلاسی و توسط نهضت یاران برگزار می شد که میزان تاثیر گذاری آن طی سالهای گذشته کاهش یافته بود اما چاره ای جز آن نداشتیم ولی هم اکنون بحث واگذاری به تشکلهای مردمی و بسیج و اعضای باسواد خانواده مطرح است.

وی با بیان اینکه سازمان نهضت سواد آموزی باید 15 درصد از فعالیتهای خود را طی برنامه پنجم به تشکلهای مردمی واگذار کند، گفت: قطعا با این روش می توانیم شتاب بیشتری را در کاهش تعداد بی سوادان جامعه داشته باشیم.

معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی بی سوادان در کشور گفت: هم اکنون میزان بی سوادی در جامعه روند معکوسی دارد و تعداد مردان بی سواد نسبت به زنان در حال افزایش است این در حالی است که در گذشته تعداد زنان بی سواد بیش از مردان بود.

مهدی زاده همچنین از برگزاری جشن بی سوادی تا پایان سال 90 در 6 استان کشور خبر داد و گفت: میزان باسوادی افراد زیر 50 سال در استانهای یزد، قم، سمنان، قزوین، زنجان و بوشهر باید تا زمان مقرر به مرز 97 درصد برسد.

به گفته وی، هم اکنون بیش از دو و نیم میلیون بی سواد در کشور وجود دارند.