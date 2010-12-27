به گزارش خبرنگار مهر صادق خلیلیان صبح امروز دوشنبه در دیدار با رئیس مجلس سومالی در تهران افزود: کشور ما از تحولات سومالی و مشکلات مردم این کشور در طول 2 دهه گذشته با خبر است و امیدوار است که دولت این کشور بتواند بر مشکلات پیروز شود.

وی تصریح کرد: ایران علاقه مند است تا امنیت کشور سومالی تامین شود و به وضعیتی بهتر دست یابد تا به این وسیله کشاورزی این منطقه و امنیت غذایی آن تهدید نشود.

وزیر جهادکشاورزی گفت: کشور ایران آمادگی کامل دارد تا در تمام موضوعات مربوط به کشاورزی و صنایع آن به خصوص دامپروری به این کشور کمک کند تا کشاورزی و صنایع آن در این کشور به پیشرفت دست یابد.

خلیلیان افزود: گروه های کارشناسی در سطوح بالا باید از سوی ایران سومالی تشکیل شود تا نحوه همکاری و چگونگی آن میان دو کشور مورد بررسی و جمع بندی قرار گیرد.