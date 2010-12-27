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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

خلیلیان اعلام کرد:

تشکیل گروه‌های کارشناسی درباره همکاری ایران و سومالی

تشکیل گروه‌های کارشناسی درباره همکاری ایران و سومالی

وزیر جهادکشاورزی در دیدار با رئیس مجلس سومالی بر گسترش همکاریهای میان دو کشور تاکید و پیشنهاد کرد که نشستهایی به همراه گروه‌های کارشناسی برای بررسی همکاریهای دو کشور تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر صادق خلیلیان صبح امروز دوشنبه در دیدار با رئیس مجلس سومالی در تهران افزود: کشور ما از تحولات سومالی و مشکلات مردم این کشور در طول 2 دهه گذشته با خبر است و امیدوار است که دولت این کشور بتواند بر مشکلات پیروز شود.

وی تصریح کرد: ایران علاقه مند است تا امنیت کشور سومالی تامین شود و به وضعیتی بهتر دست یابد تا به این وسیله کشاورزی این منطقه و امنیت غذایی آن تهدید نشود.

وزیر جهادکشاورزی گفت: کشور ایران آمادگی کامل دارد تا در تمام موضوعات مربوط به کشاورزی و صنایع آن به خصوص دامپروری به این کشور کمک کند تا کشاورزی و صنایع آن در این کشور به پیشرفت دست یابد.

خلیلیان افزود: گروه های کارشناسی در سطوح بالا باید از سوی ایران سومالی تشکیل شود تا نحوه همکاری و چگونگی آن میان دو کشور مورد بررسی و جمع بندی قرار گیرد. 

کد مطلب 1218641

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