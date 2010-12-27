دوره های تخصصی استانی حل اختلاف تعریف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام احمد رئیسی صبح دوشنبه در بازدید از شورای حل اختلاف گلستان افزود: در قالب این بازرسی ها، تخلفات و اشتباهات در زمینه های رسیدگی به پرونده ها مشخص و در نتیجه نیازهای آموزشی اعضا تعیین می شود.

وی تصریح کرد: اعضای هیئت با گوشزد کردن برخی اشتباهات و نحوه ی رسیدگی بهتر در پرونده ها به صورت عملی و حین کار به اعضا آموزش می دهند.

رئیسی، با بیان اینکه هم اکنون نیز دوره های آموزشی کم و بیش بر اساس نیازهای هر استان انجام می شود، تصریح کرد: تجزیه و تحلیل، تدوین گزارش های این بازرسی ها، در تعریف تخصصی تر دوره های آموزشی بر اساس نیاز هر استان کمک بیشتری می کند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش به اعضا تاکید کرد: آموزش اعضا سبب رسیدگی بهتر به پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی در فرآیند رسیدگی به پرونده ها در شعب شورای حل اختلاف می شود.

مدیر کل ارزشیابی و بازرسی مرکز امور شوراهای حل اختلاف در بخش دیگری از سخنان خود با قابل تقدیر خواندن فعالیت افتخاری اعضا در شعب شورای حل اختلاف تاکید کرد: مسئولان شورای حل اختلاف تمام تلاش خود را برای حل بخشی از مشکلات اعضا، دبیران و کارمندان شورا انجام می دهند و امیدواریم بتوانیم گامی در جهت رفاه اعضا برداریم.

مدیر کل ارزشیابی و بازرسی مرکز امور شوراهای حل اختلاف، جلوگیری از اطاله دادرسی را مهم ترین هدف بازرسی از شعب شوراهای حل اختلاف سراسر کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به بازرسی های انجام شده در سراسر کشور گفت: در این بازرسی ها هدف مچ گیری از اعضا نیست بلکه تلاش می کنیم با آموزش و رفع مشکلات، کیفیت رسیدگی به پرونده های ورودی شوراها را ارتقا دهیم.

احمد رئیسی به قانون 49 و 50 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف اشاره کرد و از روسای شوراهای حل اختلاف همه استانها خواست: سالانه حداقل دو بار ازشعب شهری و یک بار از شعب روستایی حوزه های فعالیت خود بازدید و از نزدیک بر روند رسیدگی پرونده ها نظارت کنند.



به گفته وی، سرکشی های دوره ای و منظم از کلیه شعب، علاوه بر رفع به موقع مشکلات موجود در روند رسیدگی ها، سبب افزایش کیفیت رسیدگی اعضا به پرونده ها می شود.