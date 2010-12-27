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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

رشته‌های خوشنویسی و سفال و سرامیک جشنواره تجسمی فجر داوری شدند

رشته‌های خوشنویسی و سفال و سرامیک جشنواره تجسمی فجر داوری شدند

مرحله اول انتخاب و داوری رشته‌های سفال و سرامیک و خوشنویسی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور داوران این رشته‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته، 5 دی مرحله اول انتخاب و داوری رشته‌های سفال و سرامیک و خوشنویسی با حضور داوران این رشته‌ها برگزار شد.

یدالله کابلی خوانساری، جواد بختیاری، نصرالله افجه‌ای، امیر احمد فلسفی و جواد ملک زاده آثار خوشنویسی سومین جشنواره تجسمی فجر را انتخاب کردند و داوران رشته سفال و سرامیک متشکل از محمد مهدی قان بیگی، محمد مهدی انوشفر، یعقوب امدادیان، ژیلا کامیاب و ایرج محمد داوری اولیه آثار سفال و سرامیک را انجام دادند.

اسامی این هنرمندان به زودی از طریق سایت سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر به نشانی www.ivafestival.ir اعلام می‌شود تا هنرمندان منتخب در این مرحله اصل آثار خود را برای انجام داوری نهایی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. امروز، 6 دی هم انتخاب و داوری رشته‌های نقاشی و نگارگری با حضور داوران این دو رشته‌ انجام می‌شود.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در هفت رشته نقاشی، پوستر، کاریکاتور، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی، سفال و سرامیک، همایش علمی و بخش‌های جنبی از 12 بهمن تا 12 اسفند ماه در تهران و همزمان در 20 استان کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1218650

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