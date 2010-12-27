به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه‌ها شنبه‌ها ساعت 16 تا 18 در دفتر سینمای جوان قم برگزار می‌شود.

سینمای اولیه، کلاسیک هالیوود، رئالیسم، امپریونیسم، دگما، سینمای مدرن، سورئالیسم، زاپن، نوآر، نیونئورئالیسم، مونتاژ شوروی، وریته، سینمای انیمیشن، نئورئالیسم ملودرام، اکسپرسیونیسم، ملودرام، ناتورئالیسم، سینمای جنگ، سینمای دلهره و وحشت، سینمای صامت، سینمای کمدی، سینمای ایتالیا، سینمای اکشن، سینمای علمی تخیلی و دادائیسم موضوعات این کارگاه‌ها ار تشکیل می‌دهند.

علاقه مندان سینما می‌توانند به قم- خیابان شهید فاطمی(دور شهر)-نبش کوچه5-انجمن سینمای جوان-دفتر قم مراجعه کنند.

