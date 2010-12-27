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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

فناوری به مدارس می‌آید/

"آی- فن" کتاب درسی می شود!

"آی- فن" کتاب درسی می شود!

برنامه جانبی ویژه ای برای تلفنهای همراه هوشمند "آی- فن" توسعه یافته است که محتوی تعداد بسیار زیادی از فرمولهای فیزیک، ریاضی و شیمی است و می تواند این دستگاه را به یک کتاب درسی واقعی تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه جانبی ویژه "آی- فن" که "آی- ساینس" نام دارد یک پایگاه اطلاعاتی جامع از فرمولهای مفید ریاضی، فیزیک و شیمی است.

این فرمولها به روشی ساده برپایه موضوعاتی که کاربر مشغول مطالعه آن است جستجو شده و بر روی نمایشگر "آی- فن" دیده می شوند.

این برنامه، همچنین قادر است فرمولهایی را که بیشتر مورد استفاده کاربر قرار می گیرند به صورت دسته بندی شده سازماندهی کند.

این نرم افزار یک فناوری بسیار مفید برای دانش آموزان مدارس است و به آنها کمک می کند که فرمولهای ریاضی از جبر تا محاسبات دیفرانسیل، هندسه و مثلثات، فرمولهای فیزیک شامل فیزیک آکوستیک، فیزیک اتمی و هسته ای، الکترونیک، مکانیک سیالات و ترمودینامیک و فرمولهای شیمی را در کمترین زمان ممکن پیدا کرده و مسائل این دروس را حل کنند.

در بخش فرمولهای شیمی همچنین می توان به جدول تناوبی عناصر که برپایه اسم، عدد اتمی، طبقه بندی، دوره گروه، ستون و حالت فیزیکی قابل تنظیم شدن است دسترسی پیدا کرد.

کاربر در جدول تناوبی عانصر می تواند یک رنگ خاص را به یک گروه، دوره، خاصیت الکترولیزی منفی، حالت فیزیکی و سایر فاکتورها اختصاص دهد.

این برنامه جانبی که تنها 59/1 یورو قیمت دارد بیش از 2 هزار و 500 فرمول علمی را در خود جای داده است.

کد مطلب 1218656

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