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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

مدیرعامل شرکت واحد خبر داد:

افزایش 6/13 درصدی مسافران اتوبوسرانی

افزایش 6/13 درصدی مسافران اتوبوسرانی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شاهد افزایش تمایل شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی بوده ایم به گونه ای که تاکنون تعداد مسافران اتوبوسرانی 6/13 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی افزود: با هدفمندی یارانه ها تعداد مسافران اتوبوسرانی به خصوص در خطوط BRT افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر ناوگان اتوبوسرانی تقویت شود و تعداد اتوبوسها افزایش یابد می توانیم خدمات رسانی مناسب تری به شهروندان داشته باشیم، تعداد بیشتری از سفرهای روزانه را تحت پوشش قرار داده و به نوعی در کاهش ترافیک و تسهیل ترددها تاثیر گذار باشیم که امید است در راستای تحقق این مهم، دولت حمایتهای لازم را داشته باشد.

سنندجی در ادامه در مورد اتوبوسهای گاز سوز و مشکل کمبود جایگاههای سوخت CNG گفت: در حال حاضر 11 جایگاه سوخت CNG برای سوختگیری اتوبوسها فعال هستند که چندی پیش مورد آماده سازی قرار گرفته و آماده خدمات رسانی هستند اما باید ضمن اجرای اقداماتی برای ارتقای ظرفیت جایگاههای موجود جایگاههای جدید نیز احداث شود تا تمام اتوبوسها بتوانند بدون معطلی زیاد و در ساعاتی که به شهروندان خدمات رسانی ندارند، سوخت گیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: از 7 هزار دستگاه اتوبوس شهر تهران حدود سه هزار و 500 دستگاه گازسوز هستند اما چون تعداد جایگاههای موجود جوابگوی تمام اتوبوسها نیست، 700 تا 800 دستگاه اتوبوس نمی توانند به موقع سوخت گیری کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه افزود: برای اینکه مشکل کمبود جایگاههای سوخت CNG برای سوختگیری اتوبوسها حل شود 8 زمین را در اختیار مسئولان قرار داده ایم که نسبت به احداث جایگاههای جدید اقدام کنند. اگر 8 جایگاه جدید احداث و به بهره برداری برسد مشکل سوختگیری اتوبوسهای گازسوز هم حل خواهد شد.

کد مطلب 1218657

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