آغاز انتخاب محل تحصیل داوطلبان دکتری تخصصی پزشکی/ آزمون شفاهی از 11دی

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد باید از فرم مربوطه پرینت گرفته و به همراه خود داشته باشند و آن را در مرحله آزمون شفاهی ارائه کنند.

پذیرفته شدگان مرحله اول این دوره از آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) باید در روزهای 11 تا 14 دی ماه برای آزمون شفاهی به مراکز اعلام شده مراجعه کنند. غیبت یا عدم شرکت داوطلبان در آزمون مرحله دوم (مصاحبه) به هر دلیل به منزله انصراف بوده و انجام مصاحبه مجدد برای این داوطلبان امکان‌پذیر نیست.

داوطلبان هر رشته باید بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده در دو نوبت صبح و عصر در بخش آزمون شفاهی حضور یابند. آزمون مرحله دوم شامل بررسی توانائیهای علمی و قدرت انتقال مطالب و ارائه سوابق آموزشی - پژوهشی و تجارب حرفه ای است و داوطلبان لازم است اصل و کپی مدارک مستند دال بر سوابق آموزشی - پژوهشی و تجارب حرفه ای خود را جهت ارائه به هیئت مصاحبه کننده به همراه داشته باشند.

کلیه داوطلبان (پذیرفته شده و پذیرفته نشده مرحله اول) می‌توانند کارنامه خود را پس از اعلام نتایج نهایی آزمون در هفته اول بهمن ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت کنند.

آزمون دکتری تخصصی پزشکی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی و مواد دندانی و متقاضیان اعزام به خارج از کشور در 51 رشته در روز 6 آبان ماه 89 و با رقابت حدود 4 هزار داوطلب برگزار شد و نتایج نهایی آزمون 4 بهمن اعلام می شود.