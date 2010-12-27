برگزاری نمایشگاه نسعلیق در موسسه فرهنگی هنری صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خوشنویسی حسین رضوی فرد عصر یکشنبه، 5 دی ماه در نگارخانه "لرزاده" موسسه فرهنگی هنری صبا گشایش یافت.

این نمایشگاه شامل 22 اثر در قالب‌های نستعلیق، شکسته و حاوی ترکیب‌بندی‌های متفاوت و ابداعی است که این هنرمند با ترکیب سیاه مشق و کتیبه نگاری و با استفاده از قلم‌های متنوعی از چلیپا تا شش دانگ و کتیبه پدید آورده است.

آثار ارائه شده به لحاظ مضمون نیز طیفی از مضامین متنوع (از آیات قران و احادیث تا اشعار حافظ، مولانا و نیز شاعران نوپرداز معاصر) را در برمی‌گیرد.

حسین رضوی فرد که نخستین نمایشگاه انفرادی خود را پس از هفت نمایشگاه گروهی، برگزار کرده، عضو انجمن خوشنویسان و دارنده مدرک ممتاز در نستعلیق (1378)، مدرک ممتاز در شکسته نستعلیق (1382) است و همچنین دوره فوق ممتاز نستعلیق را نیز سال گذشته به پایان رسانده.

وی دارای تألیفات، سخنرانی‌ها و مقالات پژوهشی در حوزه مفاهیم نظری هنر و زیبایی شناسی و آسیب شناسی هنر خوشنویسی معاصر بوده و مجموعه‌ای از اشعار کلاسیک خود را نیز به تازگی منتشر نموده است.

نمایشگاه نستعلیق‌ها و شکسته‌های رضوی فرد تجربه‌های تازه‌ای از نگاه نو و ابتکاری به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هنر اصیل و کهن خوشنویسی ایرانی را در قالب‌های متفاوت و ترکیب‌بندی‌های ابداعی به روایت یکی از هنرمندان پیگیر در این عرصه به نمایش می گذارد.

نگارخانه لرزاده موسسه صبا تا 14 دی در خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (مظفر)، شماره 125 دایر است.