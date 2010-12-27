9 دی بزرگداشت بصیرت دینی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر کی پور پیش از ظهر دوشنبه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان افزود: سعی کنیم در برنامه های ستادی که به این مناسبت برگزار می شود حرکتی به سوی تعمیق باورهای دینی نسل جوان بخصوص دانشجویان و دخیل نمودن آنها در برنامه های سیاسی و فرهنگی باشد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بصیرت و آگاهی مردم گفت: دو نوع بصیرت لازمه تداوم یک جامعه است بصیرتی که در زمان بحران عامه مردم از خود نشان می دهند که در 30 سال گذشته همواره این مردم بوده اند که در مواقع اضطراری با تبعیت از رهبری نظام انقلاب را از آسیبها حفظ کرده اند.

کی پور بیان داشت: شکل دوم آن بصیرت خواص است که می تواند جامعه را از انحطاط و آشوب حفظ کند که در این موضوع هم بسیاری از خواص به تکلیف دینی خود عمل کرده و با هوشیاری توطئه ها را خنثی کرده اند و عده ای از خواص بی بصیرت با انحراف خود از حلقه حامیان نظام خارج شده اند.



فرماندار علی آباد، بصیرت نداشتن خواص دوره امام حسین (ع ) را عامل فاجعه خونین کربلا خواند و گفت: فتنه ای که در نوع خود بی نظیر بود سال 88 در کشور ما اتفاق افتاد که با رهنمودهای مقام معظم رهبری مردم ما با بصیرت خود موضع مقتدرانه ای در مقابل فتنه دشمنان اتخاذ نمودند و معادلات آنها را بر هم زد.



در این جلسه مقرر شد، برگزاری چندین گفتمان با مضمون بصیرت دینی برای قشرهای مختلف همچون دانشجویان، دانش آموزان، فرهیختگان، بسیجیان، کارکنان، بانوان، اعلام زنگ بصیرت در مدارس شهرستان،برگزاری یادواره های شهداء، نصب تراکت و بنرهای تبلیغاتی اجرا شود.