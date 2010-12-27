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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

در سینما سپیده/

"دیگری" برای دانش‌آموزان اکران می‌شود

"دیگری" برای دانش‌آموزان اکران می‌شود

فیلم سینمایی "دیگری"از فردا سه‌شنبه هفتم دی‌ماه در سه سانس ویژه‌ در سینما سپیده برای دانش آموزان اکاران می‌شود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دیگری" به کارگردانی مهدی رحمانی که چندی پیش، جایزه بهترین فیلم کودک و نوجوان چهارمین جشنواره بین‌المللی  آسیا- پاسیفیک را کسب کرده بود، در ســه سانس 12-10،14-12 و 16-14 سالن شماره یک سینما سپیده و برای عموم دانش‌آموزان روی پرده می‌رود.

در این فیلم پسر نوجوانی به همراه مردی با بازی محمدرضا فروتن که قرار است بزودی ناپدری‌اش شود، به تهران سفر می‌کند و در این بین، برای هر دو نفر اتفاق‌هایی می‌افتد تا اینکه...

"دیگری" کاندید دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول و بهترین کارگردانی اول بیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز بوده است.
مسئولان محترم مدارس تهران و حومه می‌توانند به منظور حضور جمعی دانش‌آموزان و استفاده از بلیت نیم‌بها، با شماره تلفن 66405574 تماس و هماهنگی حاصل نمایند.

کد مطلب 1218665

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