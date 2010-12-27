به‌ گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دیگری" به کارگردانی مهدی رحمانی که چندی پیش، جایزه بهترین فیلم کودک و نوجوان چهارمین جشنواره بین‌المللی آسیا- پاسیفیک را کسب کرده بود، در ســه سانس 12-10،14-12 و 16-14 سالن شماره یک سینما سپیده و برای عموم دانش‌آموزان روی پرده می‌رود.

در این فیلم پسر نوجوانی به همراه مردی با بازی محمدرضا فروتن که قرار است بزودی ناپدری‌اش شود، به تهران سفر می‌کند و در این بین، برای هر دو نفر اتفاق‌هایی می‌افتد تا اینکه...

"دیگری" کاندید دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول و بهترین کارگردانی اول بیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز بوده است.

مسئولان محترم مدارس تهران و حومه می‌توانند به منظور حضور جمعی دانش‌آموزان و استفاده از بلیت نیم‌بها، با شماره تلفن 66405574 تماس و هماهنگی حاصل نمایند.